HOT: Xuất hiện loại bánh trung thu nhân lạ có 'một không hai' ở Việt Nam

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 17:23

Không còn là bánh Trung thu nhân thập cẩm hay đậu xanh truyền thống, trên mạng xã hội gần đây vừa xuất hiện một loại bánh có nhân vô cùng dị và chỉ duy nhất có ở Việt Nam.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh món quà Trung thu đặc biệt của một công ty khiến nhiều người ao ước. Đặc biệt bên trong những chiếc bánh Trung thu này vô cùng khác lạ so với các loại bánh thông thường. 

HOT: Xuất hiện loại bánh trung thu nhân lạ có 'một không hai' ở Việt Nam - Ảnh 1
HOT: Xuất hiện loại bánh trung thu nhân lạ có 'một không hai' ở Việt Nam - Ảnh 2
Bánh trung thu có một không hai ở Việt Nam mà nhiều người ao ước - Ảnh: Internet 

Không phải là nhân dừa, nhân đậu xanh.... mà những loại bánh này đó là "nhân tiền".Các nhân viên tại công ty đã vô cùng phấn khích và bất ngờ trước bánh Trung thu độc lạ, có 1-0-2 của công ty dành tặng cho nhân viên.

HOT: Xuất hiện loại bánh trung thu nhân lạ có 'một không hai' ở Việt Nam - Ảnh 3
Chiếc bánh khiến nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet 

Không riêng gì nhân tiền, cư dân mạng còn cho ra đời loạt ảnh chế về loạt nhân bánh Trung thu lạ đời, nhìn vào đã thấy không ăn nổi làm cư dân mạng cười lăn lộn.Bánh Trung thu nhân tương ớt có lẽ sẽ trở thành thảm hoạ nếu không may ăn phải nó.

 

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Từ khóa:   Bánh Trung thu bánh trung thu độc lạ Tết Trung thu

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