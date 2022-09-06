Trần Trân - 'cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam' bỗng hóa thành học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới, nhan sắc ra sao mà khiến nhiều người phát cuồng

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023, "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam" là Trần Trân đã hóa thân thành học sinh, netizen trầm trồ trước nhan sắc của cô nàng.

Trần Trân (tên thật là Trần Nam Trân, sinh năm 1996) là "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam". Đã từng là một trong những hiện tượng gây được sự chú ý từ phía khán giả từ cách đây khá lâu, chính vì vậy dù đã ít xuất hiện nhiều hơn trước nhưng những thông tin xoay quanh cô nàng vẫn được đông đảo netizen quan tâm để mắt đến. Trần Trân hóa thân thành học sinh - Ảnh: Internet Nhân ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023, trên trang cá nhân của mình hot girl Trần Trân cũng không quên bắt trend khi đã khoe những bức ảnh mới nhất hoá thân thành nữ sinh. Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1996 diện đồng phục của nữ sinh với chiếc chân váy tối màu và áo đồng phục. Đi kèm là dòng caption: "Em đi khai giảng về rồi nha".

Một số hình ảnh hóa thân thành học sinh được hot girl này đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet Dẫu cho chỉ là một set đồ đơn giản nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là đủ khiến netizen phải trầm trồ trước thân hình lẫn nhan sắc xinh đẹp của cô.Trần Trân tạo nên sức hút mạnh mẽ trên MXH vậy là nhờ sở hữu thân hình siêu quyến rũ với số đo 3 vòng 83-58-92.

Cô nàng sở hữu vóc dáng cực chuẩn khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh: Internet Dù sở hữu sắc vóc nhưng Trần Trân từ chối nhiều lời mời đóng phim, quay MV vì muốn có cuộc sống bình yên. Thậm chí hot girl này từng chia sẻ rằng đã được mời thi Hoa hậu nhưng đã từ chối thẳng thừng. Trần Trân cho biết, công việc hiện tại giúp cô có thu nhập khá ổn định đủ để nuôi cả gia đình. Vì thế, cô luôn tránh xa những cám dỗ để không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Hiện tại, kênh TikTok của "cô giáo hot girl" đang có hơn 3.7 triệu lượt theo dõi và các video của cô luôn nhận được hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Trần Trân đang là chủ nhân của kênh tiktok sở hữu hàng triệu người theo dõi - Ảnh: Internet Vừa qua Trần Trân vừa dính vụ "lùm xùm" trên MXH liên quan đến một công việc khá nhạy cảm.Sau khi tin đồn trên được đăng tải, "cô giáo nóng bỏng nhất Việt Nam" này tỏ ra khá bức xúc với những thông tin liên quan đến mình.

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