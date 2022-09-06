'Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam' - Phạm Xuân Mạnh hé lộ nơi ở mới của gia đình: Sang trọng không kém gì khách sạn 5 sao

Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ từng gắn với biệt danh là "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam". Anh chàng xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em. Chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ ngôi sao sinh năm 1996 đã ý thức được bản thân phải cố gắng và nỗ lực từng ngày để hy vọng có thể đổi đời vào một ngày nào đó.

Bản thiết kế căn nhà được cầu thủ 26 tuổi chia sẻ lên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây hậu vệ Phạm Xuân Mạnh lần đầu hé lộ về không gian sống. Dù mới chỉ là bản thiết kế nhưng nó mang đến cho người xem cảm giác sang trọng với tông trắng làm chủ đạo. Nội thất trong nhà mới của Xuân Mạnh cũng được đầu tư toàn đồ sang xịn.Phần sàn gỗ và một phần tường nhà sử dụng màu tối khiến ngôi nhà càng xịn sò hơn.