'Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam' - Phạm Xuân Mạnh hé lộ nơi ở mới của gia đình: Sang trọng không kém gì khách sạn 5 sao

Bản thiết kế không gian nhà mới của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đang nhận được nhiều lời khen từ các đồng đội, người thân và bạn bè.
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Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ từng gắn với biệt danh là "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam". Anh chàng xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em. Chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ ngôi sao sinh năm 1996 đã ý thức được bản thân phải cố gắng và nỗ lực từng ngày để hy vọng có thể đổi đời vào một ngày nào đó.
Mới đây hậu vệ Phạm Xuân Mạnh lần đầu hé lộ về không gian sống. Dù mới chỉ là bản thiết kế nhưng nó mang đến cho người xem cảm giác sang trọng với tông trắng làm chủ đạo. Nội thất trong nhà mới của Xuân Mạnh cũng được đầu tư toàn đồ sang xịn.Phần sàn gỗ và một phần tường nhà sử dụng màu tối khiến ngôi nhà càng xịn sò hơn.
Dưới bài đăng của tuyển thủ Quốc gia Việt Nam, không ít người hâm mộ lẫn đồng đồi tỏ ra vui mừng cho anh chàng bởi sau những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng anh đã có thể xây dựng được tổ ấm mới cho gia đình mình.
Không chỉ là một cầu thủ được ví như ''một con ong thợ cần mẫn'' mà ở ngoài đời Phạm Xuân Mạnh còn là một người cha, một người chồng vô cùng chu đáo khi có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp Trần Thị Dung và con gái.
Trước đó sau hơn 1 năm hẹn hò với cử nhân ngành Luật tên Dung Trần, Xuân Mạnh đã làm đám cưới với bạn gái.Hôn lễ của anh khi ấy được tổ chức tại 3 nơi. Cuối cùng, cặp đôi tổ chức tiệc dành cho bạn bè thân thiết ở thành phố Vinh vào 31/1.