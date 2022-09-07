2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai?

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 18:47

2 cô nàng đến từ Lạng Sơn gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc trong veo, gương mặt đầy nét rạng rỡ khiến người ta thương nhớ.

Cô nàng đầu tiên tên là Trần Thu Trang sinh năm 2001, cô được biết đến là mẫu ảnh quen thuộc cho nhiều cửa hàng thời trang, ngoài ra còn là một streamer khá nổi trên MXH.

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 1

 Thu Trang được nhiều người ngợi khen vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt tròn đáng yêu.

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 2
Nhan sắc cuốn hút của hot girl Thu Trang

Không thể phủ nhận ngoại hình khả ái là lợi thế giúp hot girl 10x được nhiều người biết đến.

Cô gái 20 tuổi Thu Trang tự nhận mình là một người năng động, cô muốn được chia sẻ những câu chuyện với mọi người để hướng đến sự lạc quan và mong muốn mang đến những điều tích cực nhất với tất cả mọi người xung quanh.

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 3
Thu Trang tự nhận mình là người năng động

Bởi vậy, hot girl 10x rất đam mê trải nghiệm, đi nhiều nơi và ghi lại khoảnh khắc. Cô quan niệm đi để hiểu hơn về văn hóa phong tục ở mỗi dấu chân mình đã qua.

Người hâm mộ thường xuyên dành nhiều lời khen ngợi dành cho những bức ảnh lung linh của cô nàng, đồng thời mong muốn cô nàng có thể chia sẻ những bí kíp riêng trong việc giữ dáng giữ da, tuy nhiên cô nàng hầu như không chia sẻ nhiều về những bí quyết riêng của mình lên mạng xã hội, mà chỉ gửi lời cảm ơn dành cho những lời khen trên mạng. 

Một số hình ảnh của hotgirl Trần Thu Trang:

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 4
2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 5
2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 6
2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 7

 

Một cô gái khác đến từ Lạng Sơn cũng đang được chú ý song song với Thu Trang là Tàng Tường Vy. Cô nàng hotgirl đang theo học khoa Thanh nhạc - Piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 8
Tàng Tường Vi đang theo học tại trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai, gợi cảm, không khó để Tường Vy chinh phục được nhiều loại hình trang phục và trở nên hoàn hảo với nhiều concept hình ảnh khác nhau. Đó cũng là lý do giúp cô nàng trở nên nổi bật, thu hút được hơn 11 ngàn lượt theo dõi trên trang facebook cá nhân.

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 9
Cô nàng là mẫu ảnh nổi tiếng với hơn 11 ngàn lượt theo dõi trên MXH

Cô nàng đã có niềm đam mê ca hát và biểu diễn. Ngoài ra cô nàng còn yêu thích  âm nhạc, chụp ảnh và có sở thích đọc sách, nghe podcast. Sở thích này giúp đỡ Vy rất nhiều trong quá trình chữa lành và hoàn thiện bản thân. Trong đó, có một câu nói mà Vy tâm đắc: "Chỉ cần một lý do quan trọng nhất để chúng ta cố gắng, ấy là bởi vì thời gian không bao giờ là đủ, là vô tình, là nghiệt ngã. Không cần một lý do nào khác, bởi vì vốn cuộc sống vẫn cứ trôi qua, và có thể ngày mai không đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm, là ở lại và yêu thương".

Một số hình ảnh của Tàng Tường Vi:

2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 10
2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 11
2 hotgirl đến từ Lạng Sơn đang gây bão mạng xã hội được dân mạng ráo riết tìm kiếm là ai? - Ảnh 12

 

 

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