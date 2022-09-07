Chăm con, cựu tiếp viên hàng không chiếm trọn spotlight với gương mặt 'bất ổn'

Cựu tiếp viên hàng không - Vũ Ngọc Châm đã khiến khán giả được một lần "thót tim" khi chia sẻ hình ảnh chăm con với gương mặt kì lạ.

Mới đây, trên story trang cá nhân Facebook, cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm đã đăng tải hình ảnh chăm con mọn đêm khuya. Trong ảnh, nàng hot girl ăn mặc giản dị với chiếc váy chấm bi đen trắng, tóc tai gọn gàng, chuẩn mẹ bỉm. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi nhìn vào gương mặt trắng xóa của Vũ Ngọc Châm, ai cũng được phen hú vía. Đính kèm ảnh với gương mặt "bất ổn", mẹ bỉm cũng bày tỏ sự quan ngại: "Đùa chứ, vừa tẩy da chết, đắp mặt nạ trắng xóa thì ông con khóc. Đèn thì tối, chỉ sợ nó mở mắt nhìn thấy bà bô nó khóc to hơn thôi". Khoảnh khắc này khiến nhiều người mẹ đồng cảm bởi ai làm mẹ cũng từng rơi vào tình huống tương tự mà thôi.

Ngọc Châm khiến cư dân mạng hết hồn hết vía với gương mặt trắng xóa lúc nửa đêm - Ảnh: Internet Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội như hiện tại, Vũ Ngọc Châm từng làm tiếp viên cho hãng hàng không Hàn Quốc - Korean Air. Cô nàng còn từng được ưu ái gọi là nữ tiếp viên gợi cảm nhất khi rời bộ đồng phục. Hot girl 9x từng được gọi là nữ tiếp viên gợi cảm nhất - Ảnh: Internet Vũ Ngọc Châm từng xuất hiện trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2014 của VTV với vai trò cổ động viên và tham gia cuộc thi Hoa khôi Áo dài năm 2014. Tuy nhiên cô nàng chỉ được chú ý khi được chọn đóng vai nữ chính trong MV đình đám Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng. Năm 2017, Ngọc Châm hâm nóng tên tuổi khi đăng ký tham gia vào The Look 2017, giành ngôi vị Quán quân khi vào team của Kỳ Duyên. Năm 2018, cô là nữ chính của Người Ấy Là Ai tập 9.

Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Châm còn rất tài năng - Ảnh: Internet Cho đến hiện tại, nàng hotgirl 9x cũng đã dấn thân sang nghề diễn viên. Tình yêu và tham vọng là bộ phim đầu tiên người đẹp sinh năm 1992 tham gia với tư cách là diễn viên. Trong phim, Ngọc Châm đã vào vai Mai - người tình xinh đẹp của Mạnh Trường. Ngọc Châm - người tình của Mạnh Trường trong Tình yêu và tham vọng - Ảnh: Internet Tháng 12/2020, Vũ Ngọc Châm kết hôn. Chồng cô sinh năm 1988, là giám đốc một công ty về thiết bị điện ở Hà Nội. Vợ chồng Vũ Ngọc Châm đã có một cậu con trai vừa tròn 1 tuổi. Hiện hot girl đang mang thai lần hai được 29 tuần.

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