Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv'

Nhịp sống trẻ 05/09/2022 18:05

Ngọc Huyền và Hà Đan dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn nhưng vẫn là những "bóng hồng" gây sốt mạng xã hội.

Ngọc Huyền

Ngọc Huyền tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, sinh năm 1997, tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô được đánh giá là trẻ hơn tuổi thật bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 1
Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền - Ảnh: Internet

Trước khi để lại ấn tượng trong "Gara hạnh phúc", Ngọc Huyền đã tham gia khá nhiều dự án phim như "Những ngày không quên", "Mặt nạ gương",...Tuy nhiên phải đến vai Vân trong "Gara hạnh phúc", người đẹp mới thật sự nhận được nhiều sự chú ý.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 2
Ngọc Huyền nhận được nhiều sự chú ý của khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó cô khá nổi bật với vai trò người mẫu Lookbook cho các nhãn hiệu thời trang, Ngọc Huyền là gương mặt nổi bật trong làng mẫu ảnh Hà thành bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt biết nói. Bên cạnh đó, cô còn là hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Huyền Bi.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 3
Ngọc Huyền là gương mặt nổi bật trong làng mẫu ảnh - Ảnh: Internet

Thế nhưng chắc không nhiều người biết, Ngọc Huyền chỉ sở hữu chiều cao 1,53m. Trên mạng xã hội, nhiều người biết tới Ngọc Huyền với biệt danh "hot girl đồng phục" và hóa thân thành nữ sinh trung học. Sở hữu chiều cao khiêm tốn gần "3 mét bẻ đôi" nhưng Ngọc Huyền có phong cách thời trang nhẹ nhàng, tinh khiết pha chút năng động, gợi cảm, thu hút người nhìn. Cô từng chia sẻ ngoại hình hơi thấp nhỏ cũng là điểm tự ti lớn nhất của mình. Tuy vậy, Ngọc Huyền vẫn là cái tên để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người.

 

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 4
Dù sở hữu chiều cao gần "3 mét bẻ đôi" nhưng Ngọc Huyền có phong cách thời trang trẻ trung, năng động, thu hút ánh nhìn của người khác - Ảnh: Internet 

 Hà Đan

MC Hà Đan (sinh năm 1995) là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò MC, diễn viên. Cô là gương mặt MC quen thuộc của nhiều khán giả VTV với vai trò dẫn dắt các chương trình như: Bay vào tương lai, Lắng nghe con yêu, Bốn mùa yêu thương...Nữ MC nổi tiếng được khán giả biết tới với hình ảnh trẻ trung, gương mặt baby và đặc biệt là chiều cao "3 mét bẻ đôi".

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 5
Hà Đan là gương mặt quen thuộc của khán giả vtv với vai trò người dẫn chương trình - Ảnh: Internet

Ngoài là một MC truyền hình, Hà Đan từng tham gia diễn xuất. Cô đóng phim từ sớm, năm 10 tuổi cô đã tham gia nhiều bộ phim, hiện tại, gia tài diễn xuất của cô có hơn 20 bộ phim với nhiều cái tên đáng chú ý như: Mưa bóng mây, Hoa bay, Sắc màu phái đẹp, Gái ngoan truyền kỳ, Dangerous Love... Trước khi đến với công việc MC cô từng tham gia diễn xuất.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 6
Hà Đan đã từng tham gia diễn xuất với trên dưới 20 bộ phim - Ảnh: 

Mặc dù chiều cao khá khiêm tốn chỉ 1m50 nhưng Hà Đan vẫn được khen ngợi bởi diện mạo xinh xắn như búp bê cùng với vóc dáng cân đối. Hà Đan từng được mọi người gọi trìu mến là "hot girl chân ngắn", "nữ MC hack tuổi nhất VTV”.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 7
Hà Đan từng được gọi là " hot girl chân ngắn", " nữ mc vtv hack tuổi" - Ảnh: Internet

Khi lên sóng truyền hình, Hà Đan thường diện những trang phục dịu dàng, nữ tính thì ngược lại ngoài đời thường, người đẹp "3 mét bẻ đôi" lại có gu ăn mặc gợi cảm, năng động. Dù chỉ cao 1m50 nhưng cô nàng lại có vóc dáng cân đối, thon gọn khiến nhiều người xuýt xoa.

Chiều cao mét rưỡi nhưng nhan sắc 'đỉnh chóp' của 2 mỹ nhân xinh như búp bê trong 'vũ trụ vtv' - Ảnh 8
Hà Đan có gu ăn mặc quyến rũ, gợi cảm, nữ tính - Ảnh: Internet

Để duy trì vóc dáng, cô có chia sẻ một số hình ảnh lui tới phòng tập gym. Bên cạnh đó, Hà Đan còn tập thêm boxing. Chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại, cô sở hữu khuôn mặt trẻ trung cùng số đo 3 vòng gợi cảm.

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Từ khóa:   Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền Hà Đan vũ trụ vtv

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