Không nhịn được cười những chiếc nồi cơm điện 'bất ổn', đi khắp thể gian không đâu tìm được cái thứ 2

Nồi cơm điện là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình . Tuy nhiên mỗi nhà mỗi khác, chiếc nồi cơm lại có đủ trạng thái khiến ai nhìn vào cũng cười nghiêng ngả.

Có thể thấy người ta dùng bộ then cài của cánh cửa để lắp vào nồi cơm điện , kết nối phần nắp với phần thân. Rất có thể chiếc nắp của nồi không còn đóng vào dễ dàng như thuở ban đầu nên gia chủ kia phải dùng tới biện pháp cuối cùng này.

Đích thị là nồi cơm của Thánh Gióng trong truyền thuyết. ẢNh: Internet

Bằng cách thần kỳ nào mà chiếc nồi cơm lại thành ra thế này? Ảnh: Internet

Chị bán hàng bảo nồi cơm chống dính và đúng thật là như vậy. Ảnh: Internet

Theo nhiều “người đi trước” kể lại, nấu chè bằng nồi cơm điện vẫn có thể thành công, nhưng áp dụng với cả loạt yêu cầu phải “bắt chước”. Có thể vì lý do nào đó hoặc quá tự tin vào trình nấu chè của mình, mà thất bại của người này cứ nối tiếp bằng thất bại của người khác.

Như cô bạn Khánh Nguyệt (sinh năm 1999, Hải Phòng), đã trổ tài nấu chè đậu xanh với tâm lý “cũng như cắm cơm vậy đó, cứ đổ nước xong, bật nút là có chè ăn rồi”. Tuy nhiên, Khánh Nguyệt đã… tưởng hơi sai thì phải?!

Nồi chè đậu đen chảy nước lênh láng khi dùng nồi cơm điện để nấu. Ảnh: Internet

Cô gái trẻ chắc chắn không ngờ đến trường hợp này... Ảnh: Internet

Nồi đậu tung toé chưa kịp nhừ thành… chè của cô bạn khiến dân mạng cười ngất. Chỉ ra lỗi sai, có thể Nguyệt đã cho khá nhiều nước, bởi đậu không ngậm nước như gạo. Khi nấu chè đậu, điều cần nhớ là phải thật ít nước. Khi sôi, mở nắp nồi he hé để tránh trào và thêm nước nóng vào thêm chút một, để đậu mau nhừ.

Không riêng gì chè đậu, các loại chè khác cũng sẽ chịu chung số phận nếu chẳng may được an bài vào đôi bàn tay “tạo nghiệp” nào đó khác. Chỉ đơn giản, không thất bại theo cách này thì sản phẩm của họ sẽ “rớt đài” theo hình thù khác, chẳng giống chút nào bất kỳ phiên bản gốc trên đời.

Chứng kiến những chiếc nồi cơm điện "bất ổn" này, không ít người hài hước cho rằng khi bạn bỏ ra số tiền lớn để mua nồi cơm điện đắt tiền thì phải tận dụng đến hơi thở cuối cùng của nó!