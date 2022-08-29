Con gái sắp 'về nhà người ta', bố mừng rỡ nhảy múa, CĐM cười nắc nẻ cảm thán: 'Như rước được của nợ'

Đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố mừng rỡ nhảy múa ngày con gái đi lấy chồng làm cư dân mạng vừa cười nghiêng ngả vừa không khỏi xúc động.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đăng tải một đoạn clip về phản ứng hài hước của người bố trong lễ cưới của con gái thu hút được rất nhiều sự yêu thích của cư dân mạng. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại ông bố có nhiều hành động như nhảy nhót, vui mừng ra mặt như bắt được vàng. Dưới phần bình luận, dân tình rần rần cho biết nhìn nụ cười tươi và các hành động đáng yêu của người bố trong ngày gả con gái về nhà chồng khiến họ vừa mắc cười mà cũng xen lẫn một chút xúc động. Thậm chí, nhiều chị em còn hài hước nói rằng đã thấy hình ảnh hạnh phúc của bố mình tương tự như vậy trong ngày cưới.

Người bố mừng rỡ, nhảy múa trong ngày cưới của con gái - Ảnh: Cắt từ clip Từ trước đến nay, người bố luôn gắn liền với hình tượng nghiêm khắc, ít nói thế nhưng có thể thấy, tình thương của bố dành cho con là vô điều kiện. Trước đó, một cô gái cũng từng gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện về đấng sinh thành khi biết cô sắp làm dâu nhà người ta. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh hí hửng của người bố đang vác trên vai cây sào treo chiếc váy cưới của mình và đi khoe khắp đầu trên xóm dưới. Hình ảnh hài hước này từng thu hút không ít sự thích thú của cư dân mạng.

Con gái thoát ế, người bố treo áo cưới của con lên cây sào đi khoe khắp xóm làng - Ảnh: Internet Bên cạnh những clip hài hước thì trước đây từng có một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông bố khóc đỏ mắt trong ngày đưa con về nhà chồng cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ. Nhiều người thậm chí còn cho biết không khỏi rưng rưng khi xem đoạn clip này. Bố khóc nghẹn ngày đưa con gái 'về nhà người ta' - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù là người bố có mạnh mẽ hay nghiêm khắc đến đâu nhưng đều có cách thể hiện yêu thương con riêng biệt nhất!

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