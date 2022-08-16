Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, "chơi lớn" tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật

Tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật, cô gái khiến dân mạng ngã ngửa bởi danh tính 'không phải dạng vừa đâu'
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Mới đây, dân tình thi nhau bàn rán về một chị vợ đã đặt nguyên bộ trang sức trị giá 120 cây vàng trước sinh nhật anh nhà 3 tháng để làm quà tặng.
Anh chồng liền hỏi vợ: "Tiền đâu vợ mua vậy? Rồi này sao anh dám mang ra đường, rồi sao chăm con giờ vợ?".
Danh tính cô vợ được hé lộ trong đoạn Tiktok đó là Huyền Trang trong khi chồng tên Vĩnh Đăng.
Sau một hồi trò chuyện, họ mới nhận ra từng có cơ duyên quen biết trước đó, khi Đăng là chủ nhà trong khi Trang là khách thuê.
Sau khoảng 1 năm về chung nhà, ngoài có thêm nhóc tỳ đáng yêu, công việc làm ăn của họ cũng rất thuận lợi.