Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, "chơi lớn" tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật

Nhịp sống trẻ 16/08/2022 15:36

Tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật, cô gái khiến dân mạng ngã ngửa bởi danh tính 'không phải dạng vừa đâu'

Mới đây, dân tình thi nhau bàn rán về một chị vợ đã đặt nguyên bộ trang sức trị giá 120 cây vàng trước sinh nhật anh nhà 3 tháng để làm quà tặng.

Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, 'chơi lớn' tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật - Ảnh 1
"Hôm nay là sinh nhật chồng mình nên mình đã kỳ công chuẩn bị suốt 3 tháng nay. Tổng cộng 4 món này rơi vào khoảng 121 cây vàng (hơn 6 tỷ đồng) gồm vòng cổ, 1 nhẫn, 2 lắc tay. Tại chồng mình thích vàng lắm", người vợ nói.

Anh chồng liền hỏi vợ: "Tiền đâu vợ mua vậy? Rồi này sao anh dám mang ra đường, rồi sao chăm con giờ vợ?".

Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, 'chơi lớn' tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật - Ảnh 2
Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người trầm trồ khi nhìn số vàng người vợ show trên mạng xã hội.

Danh tính cô vợ được hé lộ trong đoạn Tiktok đó là Huyền Trang trong khi chồng tên Vĩnh Đăng.

Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, 'chơi lớn' tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật - Ảnh 3
Trước đó họ từng gây sốt với màn đeo của hồi môn 50 cây vàng trong ngày cưới cách đây vài tháng. Được biết, cả 2 quen nhau khi đi lễ tại chùa Hương. Thời điểm ấy, nhìn thấy một cô gái đang đi cùng mẹ nên Vĩnh Đăng tiến tới làm quen. 

Sau một hồi trò chuyện, họ mới nhận ra từng có cơ duyên quen biết trước đó, khi Đăng là chủ nhà trong khi Trang là khách thuê.

Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, 'chơi lớn' tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật - Ảnh 4
Cả 2 đã quyết định yêu đương rồi tiến tới hôn nhân sau quãng thời gian tìm hiểu. Vào ngày trọng đại, ngoài số vàng 50 cây do Đăng mua tặng vợ, cô còn được mẹ chồng cho 20 tỷ tiền mặt. Về phần bố mẹ cô dâu, họ cũng cho con gái căn hộ 20 tỷ làm cơ sở kinh doanh ở Hà Nội.

Sau khoảng 1 năm về chung nhà, ngoài có thêm nhóc tỳ đáng yêu, công việc làm ăn của họ cũng rất thuận lợi.

Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, 'chơi lớn' tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật - Ảnh 5
Việc các anh chồng tặng vợ siêu xe, trang sức đắt tiền không còn là chuyến hiếm gặp.
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