Bất ngờ với danh tính cô vợ đại gia, "chơi lớn" tặng chồng hơn 100 cây vàng nhân ngày sinh nhật

Mới đây, dân tình thi nhau bàn rán về một chị vợ đã đặt nguyên bộ trang sức trị giá 120 cây vàng trước sinh nhật anh nhà 3 tháng để làm quà tặng.

"Hôm nay là sinh nhật chồng mình nên mình đã kỳ công chuẩn bị suốt 3 tháng nay. Tổng cộng 4 món này rơi vào khoảng 121 cây vàng (hơn 6 tỷ đồng) gồm vòng cổ, 1 nhẫn, 2 lắc tay. Tại chồng mình thích vàng lắm", người vợ nói.

Anh chồng liền hỏi vợ: "Tiền đâu vợ mua vậy? Rồi này sao anh dám mang ra đường, rồi sao chăm con giờ vợ?".