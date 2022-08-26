Loạt ảnh trang trí xe hoa bằng trái cây đã khiến netizen vô cùng thích thú, vừa tiết kiệm lại vừa thực tế.

Mới đây, mạng xã hội không ngừng chia sẻ hình ảnh một chiếc xe hoa được trang trí bằng hoa quả khiến nhiều người thích thú. Đằng trước xe được trang trí bằng nhiều loại hoa quả khác nhau thay vì hoa tươi như: nho, táo, cam, thanh long,...Đặc biệt, thu hút tất cả sự chú ý là nải chuối vàng ươm nằm ngay trung tâm đầu xe.

Chiếc xe hoa độc lạ được trang trí bằng hoa quả tươi - Ảnh: Internet Hoa cài của chú rể cũng là trái dứa nhỏ nhỏ xinh xinh - Ảnh: Internet Sau khi xem ảnh, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một cách trang trí xe hoa vô cùng mới lại và độc đáo, có lẽ cặp đôi đều thích hoa quả nên làm ra một chiếc xe hoa ấn tượng như vậy. Bên cạnh đó, netizen đã tỏ ra vô cùng thích thú với kiểu trang trí này đồng thời để lại những bình luận hài hước "Khách khứa đi dự mỗi người mang theo bịch muối tiện tráng miệng luôn"

"Đi đón dâu xong ăn hoa quả luôn" "Thiệt là đơm hoa kết trái. Nhìn như Tôn Ngộ Không đi đón vợ ấy" "Không biết đi vào ổ gà thì nải chuối có còn nguyên không" "Tất cả đẹp trừ nải chuối" "Cô dâu hệ Hoa Quả Sơn" Trước đây, ở Lục Ngạn, Bắc Giang cũng đã gây bão với xe hoa được sử dụng từ loại trái cây đặc sản quê hương là vải thiều vừa tạo ấn tượng lại vừa có ý nghĩa thiết thực

Xe hoa cưới bằng đặc sản quê hương ở Bắc Giang (Ảnh: Internet) Thật lãng phí khi mất nhiều tiền để mua hoa tươi trang trí sau đó lại vứt hết đi. Nhiều người đã hài hước nói rằng, nếu trang trí theo cách này thì mọi người đi dự đám cưới hãy mang theo bịch muối, sau khi đón dâu xong, có thể gọt vỏ, chấm muối ăn ngay hoặc chế biến tùy ý, vừa được ăn ngon lại vừa không lãng phí.

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