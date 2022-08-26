Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây

Nhịp sống trẻ 26/08/2022 16:01

“Cơn sốt” của trào lưu “Ăn theo cảm xúc” tại Hàn Quốc đang lôi cuốn loạt sự chú ý của nhiều người. Bạn đã bắt được “trend” này chưa?

Đối với những cô nàng là “fan cứng” của đồ ăn thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua các kênh ẩm thực của Hàn Quốc.

“Sosikjwa” hay còn gọi là "Ăn theo cảm xúc”, hiện là trào lưu mới được nhiều người ưa chuộng ở xứ sở Kim chi. Thay vì nhai ngấu nghiến một bàn thức ăn “khổng lồ” như các video trước đây, những người sáng tạo nội dung tại Hàn Quốc đang dần quan tâm đến xu hướng ẩm thực nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem.

Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây - Ảnh 1
 Sandara Park thưởng thức lượng thức ăn rất nhỏ trong một show“Unni without Appetite. 

Trong clip, họ sẽ vừa giao lưu với khán giả vừa thưởng thức hương vị của các  món ăn ngon miệng và vô cùng “bắt mắt”. Khẩu phần cũng sẽ được cắt giảm đi chỉ để vừa đủ, không gây ra bất kì cảm giác “ngao ngán” cho người xem. Đặc biệt, cách ăn này còn là cách mang đến cho chúng ta sự tận hưởng như những người “sành ăn”.

“Lăng - xê” kiểu ăn này chính là thành viên nhóm nhạc 2NE1 Sandara Park và diễn viên Park So-hyun khi tham gia Unni without Appetite được phát trên youtube ngày 11/7 vừa qua. Xu hướng này đã nhanh chóng tạo ra “cơn sốt”, đánh bại những kiểu “mukbang” cũ.

Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây - Ảnh 2
 Món ăn sẽ ít hơn và được bày trí đẹp mắt, chủ yếu tạo cảm giác thư giãn - Ảnh minh họa

“Chương trình đã tạo nên những tác động tích cực. Vốn là một người có thói quen ăn uống vội vã, sau khi xem cách mà Park So-hyun nhai thức ăn thật kỹ trước khi nuốt, tôi đã thử tạo lập thói quen mới cho mình. Từ đó, tôi thấy các vấn đề về tiêu hóa đã thuyên giảm và mau no hơn”, một khán giả chia sẻ về show truyền hình “ăn khách” này.

Không chỉ có những người trẻ, một khán giả lớn tuổi cũng cảm nhận được sự dễ chịu từ trào lưu ăn uống nhẹ nhàng này: “Tôi thích xem các nội dung của Joo Woo-jae trong lúc dùng bữa vì chúng tôi có cách ăn chậm rãi khá tương đồng, từ đó, có cảm giác là chúng tôi đang dùng bữa chung. Trong khi trào lưu “ăn thùng uống vại” thịnh hành trước đây ở Hàn Quốc luôn tạo cảm giác “phô diễn” với cách “ngốn” lượng thức ăn khổng lồ cùng lúc, chỉ tập trung ăn và ăn”.

Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây - Ảnh 3
Món ăn vừa đủ để không gây ngao ngán cho người xem - Ảnh minh họa 

Đặc biệt đối với những người thuộc “tuýp” ăn chậm, họ cũng tỏ ra vô cùng hài lòng về trào lưu này, “Tôi phải mất đến 30 phút để ăn hết một quả chuối, vì thế luôn bị chê cười và thậm chí phân biệt đối xử vì việc này. Tôi cảm thấy được an ủi khi xem chương trình của anh ấy”, một khán giả xúc động nói.

Nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc Lee Taek Gwang cho rằng, trào lưu mới này có lợi cho sức khỏe và mang đến lối sống tích cực, có ích nên cần được tuyên truyền rộng rãi.

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