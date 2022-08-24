Thời của những “cú đêm” ghiền phim đã tới, hàng loạt cụm rạp đề xuất được chiếu sau 0h, Cục Điện ảnh nói gì?

Nhịp sống trẻ 24/08/2022 13:15

Các cụm rạp CGV, Galaxy, BHD... đề xuất được phục vụ sau 0h để tăng doanh thu, thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh.

Theo thông tin từ VnExpress, bốn đơn vị phát hành phim CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đề nghị đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế ban đêm để được hoạt động sau 0h, thích hợp cho các suất chiếu trễ.

Các doanh nghiệp cho rằng, hiện hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8h đến 24h hàng ngày. Hiện tại, theo quy định sẽ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với việc chiếu phim ngoài khung giờ nói trên. Đối với họ, điều này đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả.

Thời của những “cú đêm” ghiền phim đã tới, hàng loạt cụm rạp đề xuất được chiếu sau 0h, Cục Điện ảnh nói gì? - Ảnh 1
 Khán giả xếp hàng mua vé phim "Em và Trịnh" tại một rạp ở quận 10, TP HCM hồi tháng 6. Ảnh: VnExpress

Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CJ CGV nói trên VnExpress: "Nếu nhà nước cho phép các rạp hoạt động sau 24h, chúng tôi tin sẽ tạo bước tích cực, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đêm, góp phần mang lại thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách".

Tờ Dân trí cho biết, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã ghi nhận được kiến nghị của những doanh nghiệp điện ảnh xin phép cho các rạp chiếu được hoạt động sau 0h.

Theo ông Thành đánh giá: "Đề xuất này phù hợp với những tỉnh, thành phố đang triển khai, phát triển kinh tế ban đêm. Việc các rạp chiếu phim hoạt động sau 0h được kì vọng sẽ kích thích tiêu dùng, hoạt động giải trí và đặc biệt thu hút khách du lịch.

Nhưng với đề xuất khung giờ, suất chiếu phim cuối cùng, cần được cân nhắc kĩ lưỡng vì còn liên quan rất nhiều vấn đề về quản lý an ninh, trật tự công cộng. Vấn đề này cần được báo cáo lên Chính phủ, sau đó Chính phủ sẽ có ý kiến chỉ đạo".

Được biết, sau hai năm khó khăn vì Covid-19, lượng khán giả trở lại rạp trong nước dần khôi phục nhưng chưa đạt được số lượng như trước. Tại CGV, nửa đầu năm nay, khách đến rạp chỉ khoảng 60% so với trước dịch.

Bị đồn có thai, Midu lập tức có động thái gây tranh cãi dữ dội

Bị đồn có thai, Midu lập tức có động thái gây tranh cãi dữ dội

Trước tin đồn trên mạng xã hội, Midu không hề trực tiếp lên tiếng mà thay vào đó có động thái đầy bất ngờ trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   CGV Rạp chiếu phim Galaxy Cinema

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 58 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 7 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn