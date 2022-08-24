Thời của những “cú đêm” ghiền phim đã tới, hàng loạt cụm rạp đề xuất được chiếu sau 0h, Cục Điện ảnh nói gì?

Các cụm rạp CGV, Galaxy, BHD... đề xuất được phục vụ sau 0h để tăng doanh thu, thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh.

Theo thông tin từ VnExpress, bốn đơn vị phát hành phim CGV, BHD Star, Galaxy, Lotte đề nghị đưa ngành điện ảnh vào đề án kinh tế ban đêm để được hoạt động sau 0h, thích hợp cho các suất chiếu trễ.

Các doanh nghiệp cho rằng, hiện hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8h đến 24h hàng ngày. Hiện tại, theo quy định sẽ phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng với việc chiếu phim ngoài khung giờ nói trên. Đối với họ, điều này đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả.

Khán giả xếp hàng mua vé phim "Em và Trịnh" tại một rạp ở quận 10, TP HCM hồi tháng 6. Ảnh: VnExpress

Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CJ CGV nói trên VnExpress: "Nếu nhà nước cho phép các rạp hoạt động sau 24h, chúng tôi tin sẽ tạo bước tích cực, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đêm, góp phần mang lại thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách".

Tờ Dân trí cho biết, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã ghi nhận được kiến nghị của những doanh nghiệp điện ảnh xin phép cho các rạp chiếu được hoạt động sau 0h.

Theo ông Thành đánh giá: "Đề xuất này phù hợp với những tỉnh, thành phố đang triển khai, phát triển kinh tế ban đêm. Việc các rạp chiếu phim hoạt động sau 0h được kì vọng sẽ kích thích tiêu dùng, hoạt động giải trí và đặc biệt thu hút khách du lịch.

Nhưng với đề xuất khung giờ, suất chiếu phim cuối cùng, cần được cân nhắc kĩ lưỡng vì còn liên quan rất nhiều vấn đề về quản lý an ninh, trật tự công cộng. Vấn đề này cần được báo cáo lên Chính phủ, sau đó Chính phủ sẽ có ý kiến chỉ đạo".

Được biết, sau hai năm khó khăn vì Covid-19, lượng khán giả trở lại rạp trong nước dần khôi phục nhưng chưa đạt được số lượng như trước. Tại CGV, nửa đầu năm nay, khách đến rạp chỉ khoảng 60% so với trước dịch.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-cua-nhung-cu-dem-ghien-phim-da-toi-hang-loat-cum-rap-de-xuat-duoc-chieu-sau-0h-cuc-dien-anh-noi-gi-495304.html