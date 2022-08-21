Sau nhiều chỉ trích, TikToker lên tiếng xin lỗi vì có phát ngôn “chê cá Việt Nam, khen cá Hàn Quốc”

Tối 20/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip liên quan đến vụ việc một TikToker bị phóng viên phản ứng ngay tại sự kiện quảng bá du lịch Hàn Quốc vì phát ngôn “chê cá Việt Nam” gây chú ý.

Theo thông tin từ VTC News, tại sự kiện, TikToker Gói Mang Về nhận được câu hỏi về cảm nhận đối với ẩm thực Hàn Quốc và chia sẻ về món ăn ấn tượng nhất. Nữ TikToker nói những gì cô muốn truyền đạt đến mọi người là: “Dù em là 1 người trong tệp những bạn không thích ăn cá nhưng khi được sang Hàn Quốc và trải nghiệm thử món cá mặt quỷ thì em nhận thấy được đây cũng là 1 trong những món cá mà mình có thể ăn và muốn giới thiệu đến những bạn không có sở thích ăn cá giống với em nếu có cơ hội đến Hàn Quốc cũng có thể trải nghiệm thử”. Theo Gói mang về, những chia sẻ của cô về việc “không biết ăn” hay “không ăn được cá" là những cảm nhận của bản thân, chứ không có tâng bốc hay chê bai.

TikToker Gói Mang Về chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: FBNV Tờ Thanh Niên cho biết, tại sự kiện, nhà báo Dương Thủy đã có những chia sẻ, gợi ý thêm những cách tiếp cận sâu sắc, góc nhìn mới hơn dành cho các nhà sáng tạo nội dung trên Tiktok để có những đánh giá sâu và đa chiều cho chuyến đi. “Đó là sự góp ý với nhau thôi, chứ không có gì hết, không phải là chỉ trích hay soi mói như một số kênh mạng đăng tải. Trong câu trả lời các bạn diễn giải không khéo nên vậy rất tiếc, bạn không trả lời được kỹ các ý của câu hỏi. Và cũng rất tiếc việc này gây tranh cãi và hiểu nhầm”, nhà báo Dương Thủy chia sẻ với Thanh Niên.

Ngay sau đó, Tiktoker Gói Mang Về cũng đã lên tiếng xin lỗi vì đã dùng từ ngữ chưa đúng, gây hiểu lầm là chê cá Việt Nam và khen cá Hàn Quốc khiến dân mạng chỉ trích. Trong chia sẻ trên trang cá nhân, TikToker này viết: “Em chưa từng có kinh nghiệm về việc trả lời phỏng vấn trước đám đông, do đó em rất lấy làm tiếc khi cách nói chuyện, truyền đạt cảm xúc lẫn câu từ đến với mọi người chưa được rõ ràng nên có thể đã gây ra hiểu lầm về việc “chê bai ẩm thực (cá) Việt Nam”. Chia sẻ của TikToker Gói mang về sau khi phát ngôn vấp phải sự chỉ trích của dân mạng - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ TikToker gửi lời xin lỗi vì bản thân thiếu kinh nghiệm, dùng từ không đúng để gây hiểu lầm. Cô khẳng định bản thân không hề nghĩ xấu về ẩm thực Việt Nam. “Em rất trân trọng những cơ hội được học hỏi và trải nghiệm ở các vùng đất mới, và cũng rất trân trọng góp ý của các anh chị nhà báo về việc học tập các giá trị nhân văn trong quá trình trải nghiệm. Em hi vọng có thể nhận được sự đồng cảm của anh chị và mọi người sau khi em làm rõ hơn ý kiến của mình và bản thân cũng sẽ lưu ý hơn ngôn từ và cách diễn đạt để không có những sự hiểu lầm tương tự như vậy về sau”, cô nàng chia sẻ. Trước đó, khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người ban đầu cho rằng TikToker Hỷ Khí Dương Dương chính là người đưa ra phát ngôn này nên lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, cô gái không phải là người đưa ra phát ngôn tranh cãi mà chỉ vô tình “vạ lây” do xuất hiện trong dàn TikToker hôm đó. Ngay sau đó, trên Fanpage có hơn 300.000 lượt thích, nữ TikToker đăng tải đoạn clip ghi lại chia sẻ của cô và phủ nhận mình là người so sánh cá Việt Nam với cá Hàn Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-chi-trich-tiktoker-len-tieng-xin-loi-vi-co-phat-ngon-che-ca-viet-nam-khen-ca-han-quoc-494191.html