Cặp đôi đồng tính nữ 'gây bão' Người Ấy Là Ai kỷ niệm 1 năm yêu nhau

Minh Minh và Anh Thư - cặp đôi đồng tính nữ từng gây bão chương trình Người Ấy Là Ai vừa kỷ niệm một năm yêu đương.

Trong chương trình Người Ấy Là Ai tập 14 vừa qua, Minh Minh và Anh Thư (còn được biết đến với cái tên Jin và Xíu) đã khiến cho khán giả "lụi tim" với màn cầu hôn vô cùng ngọt ngào. Cũng chính nhờ việc xuất hiện trên sóng truyền hình, cặp đôi đồng tính nữ này đã nhận được nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng. Minh Minh và Anh Thư nhận được nhiều lời chúc phúc sau khi cầu hôn trên sân khấu Người Ấy Là Ai - Ảnh: Internet

Mới đây, Minh Minh và Anh Thư còn làm hẳn 1 đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của họ trong thời gian 1 năm qua. Được biết, cặp đôi quen biết nhau thông qua mạng xã hội rồi chính thức hẹn hò sau thời gian tìm hiểu. Hành trình yêu đương của Minh Minh và Anh Thư - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chỉ vừa mới nhận lời yêu thì cặp đôi lại bị dịch bệnh Covid-19 ngăn cách nhưng cả hai vẫn gặp được nhau. Anh Thư cho hay: “Ngày mình vào gặp chị cũng là thời điểm Sài Gòn đang giãn cách xã hội và mình gặp tai nạn trên chuyến xe đó. May mắn là cuối cùng sau 16 tiếng thì chúng mình cũng gặp được nhau lần đầu tiên".

Trong thời gian này, cả Minh Minh và Anh Thư đều không may mắc Covid-19, nhưng cả hai vẫn cảm thấy rất may mắn khi có nhau ở bên chăm sóc và đỡ đần. Sau đó ít lâu, cặp đôi chính thức dọn về sống chung. Cặp đôi đang lên kế hoạch kỷ niệm 1 năm chính thức hẹn hò - Ảnh: Internet Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong khi yêu nhau, Anh Thư chia sẻ: "Chuyến du lịch đầu tiên của 2 đứa tại Đà Lạt cùng là buổi tiệc cầu hôn chị đã bí mật chuẩn bị cho mình. Ai cũng muốn được một người quỳ gối dưới chân cầu hôn, em đã được rồi". Hiện tại, cặp đôi đang lên kế hoạch kỷ niệm 1 năm chính thức hẹn hò. Anh Thư vì thế có đôi lời nhắn gửi đến Minh Minh: "Sắp kỷ niệm 1 năm rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đón kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 50 năm nữa nhé. Yêu vợ của em".

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