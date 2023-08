Động thái mới của Lộc fuho giữa tin Đạt Villa đòi tìm đến tận nhà

Giữa ồn ào, mới đây chàng Youtuber làm phụ hồ có động thái mới. Cụ thể, Lộc Fuho đăng tải bức hình hạnh phúc bên gia đình kèm dòng trạng thái: "Thương vợ và con gái". Có thể thấy, drama không đáng có này đã ảnh hưởng đến gia đình anh. Đồng thời, nam YouTuber còn kêu gọi mọi người ngừng nhắc đến vụ ồn ào không đáng có này. Khi thấy bình luận nhắc đến tên Đạt Villa, Lộc Fuho thẳng thắn đáp lại: "Đừng nhắc đến tên ấy nữa, mắc công hắn kêu "ké fame" hắn thì mệt". Hay khi có người nhắc lại lùm xùm 400 triệu của Đạt Villa với fans, Lộc lập tức đáp: "Ăn ít no lâu Nghĩa ạ".

Chàng Youtuber làm phụ hồ có động thái mới giữa ồn ào - Ảnh: Internet Nam YouTuber còn kêu gọi mọi người ngừng nhắc đến vụ ồn ào không đáng có này - Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng lên tiếng ủng hộ Lộc Fuho. Thậm chí một số tài khoản còn tự nhận mình là học sinh lớp phụ hồ của nam YouTuber, sẵn sàng đứng về phía thầy bất cứ lúc nào. Số khác lại khuyên anh chàng nên ngừng vụ ồn ào này lại để tránh làm ảnh hưởng đến chính mình và gia đình.

Cộng đồng mạng khuyên anh chàng nên ngừng vụ ồn ào này lại để tránh làm ảnh hưởng đến chính mình và gia đình - Ảnh: Internet

Về phía Đạt Villa, ngay khi ồn ào xảy ra, anh đã có những chia sẻ. Nam Tiktoker tiết lộ mình và Lộc có quen biết nhau, từng giao lưu trên livestream và theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nhưng sau đó, khi Đạt Villa chia tay bạn gái người Indonesia, cư dân mạng liên tục lan truyền clip anh nằm trên giường, phải có người bên cạnh chăm sóc. Lúc này, rất nhiều bình luận cà khịa, nổi bật trong số đó là Lộc Fuho. Tuy nhiên, vì là chỗ quen biết nên hot Tiktok quyết định cho qua.

Nhưng tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó thì trong một clip có Đạt Villa, Lộc Fuho đã vào bình luận: "Không đẹp trai bằng thầy rồi". Lúc này Đạt Villa quyết định hủy kết bạn với Lộc Fuho vì nghĩ rằng 2 bên không tìm được tiếng nói chung.

"Trong vòng có mấy ngày, Lộc Fuho liên tục công kích tôi, spam livestream của tôi, buông lời cà khịa nên tôi mới quyết định hủy follow anh ta trên Tiktok. Tôi cho rằng, chính sự việc tôi hủy follow nên Lộc Fuho nghĩ rằng tôi không tôn trọng anh ta, do đó, anh ta cố tình gây sự, liên tục nhắc tên tôi trên các livestream của anh ta. Chưa kể vợ chồng Lộc Fuho còn chửi tôi là tiểu nhân. Lộc mắng tôi vô học, gọi miệng tôi là cái mõm. Lộc Fuho có giải thích tiếng địa phương anh ta gọi như thế nhưng tôi không chấp nhận được", Đạt Villa chia sẻ.

Phía Đạt Villa cũng mong sự việc dừng lại ở đây bởi thời gian qua anh bị rất nhiều người lạ nhắn tin, chửi bới - Ảnh: Internet

Về tin nhắn nhờ người em cho địa chỉ nhà Lộc Fuho để tìm đến tận nơi làm rõ trắng đen, Đạt Villa cho hay do bị đối phương thách thức, công kích.

"Lộc Fuho đưa cả số điện thoại của tôi lên livestream để mọi người gọi điện chửi rủa, công kích tôi, khiến tôi bị sập live. Tôi và Lộc Fuho cũng đã nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng anh này trả lời rất quanh co, tôi hỏi một đằng, Lộc Fuho trả lời một nẻo, anh ta luôn tìm cớ để bắt lỗi tôi. Đây chính là lý do mà tôi muốn tìm đến nhà Lộc Fuho để hỏi rõ lý do", Đạt Villa chia sẻ.

Cuối cùng, anh chốt lại không hề nhắn tin chửi hay xúc phạm gì tới mẹ của Lộc Fuho cả. Phía Đạt Villa cũng mong sự việc dừng lại ở đây bởi thời gian qua anh bị rất nhiều người lạ nhắn tin, chửi bới, thậm chí đe dọa. Nam Tiktoker cũng mong muốn Lộc Fuho đừng bao giờ nhắc đến tên mình nữa.