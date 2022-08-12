“Thánh ăn” Nờ Ô Nô là ai? Tại sao trở thành nỗi ám ảnh của các chủ quán mỗi lần ghé thăm

Nờ Ô Nô là 1 trong những cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất trên các trang mạng xã hội những ngày gần đây. Được mệnh danh là “ăn đâu chê đấy” khiến cho biết bao chủ quán ăn phải “đau tim” mỗi khi có sự xuất hiện của những nhân vật này.

Với biệt danh “ăn đâu chê đó”, Nờ Ô Nô tên đầy đủ là Phạm Đức Tuấn (còn được biết đến với tên Tuấn Brice) là cái tên không còn xa lạ với netizen mê ẩm thực. Anh chàng thường xuyên đăng tải các video trải nghiệm dịch vụ ăn uống, cũng như không ngại "chê" và là nỗi ám ảnh của các cửa hàng. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy hết sức khó chịu với những lời góp ý "chói tai" của hot TikToker sở hữu hơn 400 ngàn lượt theo dõi. Nờ Ô Nô nổi lên nhờ những video review đồ ăn mang tính chất “chê”, “phá quán” - Ảnh: Internet Ngoài việc sở hữu kênh Tiktok hàng trăm ngàn flower Nờ Ô Nô vốn có công việc là bán vé máy bay giá rẻ. Những clip đầu tiên trên TikTok của với mong muốn làm những anh chàng vốn chỉ là những video bắt trend hay thể hiện style thời trang cùng chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình. Đây cũng là giai đoạn mà chàng trai quê Kiên Giang này nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình điển trai và tính cách thân thiện.

Nờ Ô Nô là một hot TikToker sở hữu hơn 400 ngàn lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó những video anh đăng tải đều tạo scandal của anh liên tục có nhiều video “chê” những quán ăn có tên tuổi, được nhiều người review. Thậm chí, anh chàng còn đi soi phòng vệ sinh của quán. Các video của anh ngày càng chỉnh chu hơn về hình ảnh, màu sắc nhưng liệu rằng những video có nhiều ý kiến trái chiều như hiện nay, khiến sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc và để lại nhiều điều không hay. Nờ Ô Nô luôn khiến các chủ quán lo nơm nớp mỗi lần ghé thăm - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, TikToker review này còn có nhiều màn “va chạm” với quán ăn hay người nổi tiếng trên mạng xã hội khiến họ phải lên tiếng đáp trả và gây ra nhiều cuộc drama trên Internet. Đỉnh điểm, trong một video gần đây, Tuấn Brice đã cho đăng tải video review về một quán gỏi nổi tiếng tại TP.HCM trong đó "bóc phốt" món gỏi đu đủ của quán ăn này có dòi. Sau đó, quán ăn đã đăng tải video đính chính đó là sâu đũa, thế nhưng Nờ Ô Nô không chấp nhận và vẫn khẳng định "sinh vật lạ" là dòi (?).

Tuấn Brice đã cho đăng tải video review về một quán gỏi nổi tiếng tại TP.HCM, gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình Một dịp khác, nam TikToker có dịp trải nghiệm tại quán bún đậu mắm tôm của T.K. Video với tiêu đề “Bún đậu T.K có ngon như review” với nội dung phàn nàn về hương vị của mắm tôm dở tệ trong khi anh không ăn được mắm tôm và nem chua rán không chua của anh đã khiến nhiều người bức xúc vì… có gì đó sai sai. Ngay lập tức, chủ quán T.K đã đăng tải video dài 19 phút 54 giây để bày tỏ thái độ không đồng ý và nói rằng có lẽ TikToker điển trai này không biết thưởng thức bún đậu. Lần này, dư luận đã đứng về phía cô chủ quán. Mới đây nhất, tên tuổi của Nờ Ô Nô lại vang dội trong cuộc “đại chiến” với thương hiệu chè C.H. Video clip của anh nói rằng chè của quán dở, nêm nếm quá ngọt và giá chát. TikToker review này còn có nhiều màn “va chạm” với quán ăn hay người nổi tiếng trên mạng xã hội khiến họ phải lên tiếng đáp trả - Ảnh: Internet Hệ quả là vừa qua, một quán ăn đã làm hẳn bảng hiệu với nội dung từ chối tiếp cả hai TikToker khiến netizen xôn xao. Trong bảng hiệu, quán in ảnh của 2 TikToker, đồng thời ghi rõ: “Ở đây xin phép không tiếp 2 nhân vật này” (Nờ Ô Nô và Cô gái có râu). Hiện nay, dư luận đang chia làm 2 luồng ý kiến rõ rệt mỗi khi nhắc đến tên của Nờ Ô Nô. Nhiều cửa hàng đã dán thông báo "miễn tiếp" đối với anh và một số Tiktoker khác - Ảnh: Internet Có thể thấy, ảnh hưởng của các TikToker ẩm thực hiện nay khá lớn. Chỉ với một đoạn clip ngắn dài không tới 1 phút, một quán ăn ít người biết đến trước đó có thể trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội. Ngược lại, cũng chỉ với một đoạn clip ngắn mang tính chất chê bai có thể khiến cho quán ăn đó nhận "đánh giá 1 sao". Hiện nay, dư luận đang chia làm 2 luồng ý kiến rõ rệt mỗi khi nhắc đến tên của Nờ Ô Nô. Một số người cho rằng anh quá kén ăn và không thật sự phù hợp với nghề food reviewer. Số khác cho rằng hot TikToker này chỉ trải nghiệm và bình luận theo cảm nhận cá nhân mà thôi. Đặc biệt, anh không hề có ý định muốn phá quán của ai cả.

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