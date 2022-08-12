Tiết lộ bất ngờ về cuộc điện thoại của Đức 'xoăn' trong tập cuối phim 'Thương ngày nắng về': Liệu có thật là giọng của Hồng Đăng?

Trong tập cuối của phim truyền hình "Thương ngày nắng về", khán giá vô cùng bất ngờ khi nhân vật Đức 'xoăn' (Hồng Đăng thủ vai) xuất hiện thông qua cuộc điện thoại gọi cho nhân vật Duy (Đình Tú thủ vai), thực hư thế nào?

Trong tập cuối của phim truyền hình "Thương ngày nắng về", khán giá vô cùng bất ngờ khi nhân vật Đức 'xoăn' (Hồng Đăng thủ vai) xuất hiện thông qua cuộc điện thoại gọi cho nhân vật Duy (Đình Tú thủ vai). Giải thích cho sự vắng mặt của mình, Đức 'xoăn' cho biết bản thân đang ở xa, đã định về nhưng đặt vé không kịp nên lỡ hẹn với đám cưới của cặp đôi Duy - Trang, đành phải nhờ vợ cũ là Khánh (Lan Phương thủ vai) gửi quà mừng. Đức 'xoăn' (Hồng Đăng thủ vai) xuất hiện thông qua cuộc điện thoại gọi cho nhân vật Duy (Đình Tú thủ vai) - Ảnh: Internet Đặc biệt, nhân vật do Hồng Đăng đóng cũng bày tỏ: "Ừ, đi xa để trở về đúng không. Anh cũng đi quá lâu rồi. Nhưng chắc chắn anh sẽ gặp cả nhà thật sớm". Câu thoại trên được cho là phù hợp với nhân vật trong phim nhưng cũng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến ồn ào của Hồng Đăng dẫn đến sự vắng mặt của anh thời gian gần đây. Đồng thời, netizen cũng "bán tính bán nghi" rằng liệu giọng thoại này có phải là của Hồng Đăng không hay là từ một nhân vật giả giọng nào khác.

Hồng Đăng trong 'Thương ngày nắng về' - Ảnh: Internet Mới đây, theo nguồn tin riêng trên tờ An Ninh Thủ Đô, kịch bản khoảng 10 tập cuối phim "Thương ngày nắng về" đã được chỉnh sửa lại vào phút chót. Và giọng nói của nhân vật Đức 'xoăn' trong cuộc điện thoại ở tập cuối chính là giọng nói của Hồng Đăng. Đặc biệt, Hồng Đăng đã trực tiếp tự thu âm giọng nói để diễn cảnh này và gửi về Việt Nam cho êkip biên tập, làm hậu kỳ phim. Được biết, Hồng Đăng vừa cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trở về từ Tây Ban Nha sau chuyến đi kéo dài gần 2 tháng. Trước đó cả hai đều bị đơn vị nơi mình đang công tác xác nhận đã đi nước ngoài mà chưa được sự chấp thuận bằng văn bản từ cơ quan chủ quản, đồng thời yêu cầu cả hai khi về nước phải giải trình cụ thể.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi rằng có phải Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Tây Ban Nha hay không. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Internet Bà Lê Thị Thu Hằng - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, vào ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức về vụ việc. Đại sứ quán cho biết, ngày 3/8, toà án Tây Ban Nha trả hộ chiếu cho hai công dân do họ đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Hai công dân được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha, và báo chí trong nước đưa tin họ đã về đến Việt Nam. Bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian tiếp theo, khi vụ việc vẫn được điều tra và thực hiện quá trình tố tụng, vẫn sẽ phối hợp với các cơ quan sở tại và trong nước để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

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