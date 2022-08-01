Bà xã Hồng Đăng tiếp tục có động thái tự động viên bản thân, tâm sự: 'Cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước'

Hậu trường 01/08/2022 20:46

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, Anh Đào - bà xã Hồng Đăng - đăng tải dòng trạng thái liên quan đến công việc trên trang cá nhân. Theo cô, việc buôn bán xảy ra chút trục trặc nhỏ nhưng rất may được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cửa hàng đông nghịt khách.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý đó chính là lời tự động viên chính mình của Anh Đào ở cuối bài viết. Cụ thể, cô viết: "Cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai phía trước nha mẹ Nhím yêu".

Bà xã Hồng Đăng tiếp tục có động thái tự động viên bản thân, tâm sự: 'Cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước' - Ảnh 1
Bài viết của bà xã Hồng Đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng bài viết sao khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận động viên, cổ vũ bà xã Hồng Đăng tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai.

Có thể thấy, thời gian gần đây, bà xã Hồng Đăng liên tục có bài viết có nội dung tích cực, cổ vũ bản thân luôn cố gắng trong cuộc sống. Cụ thể, cách đây vài ngày, cô đăng tải hình ảnh tươi cười trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Chỉ cần tâm hồn là nắng, giông bão ngoài kia cũng hóa mây xanh".

Bà xã Hồng Đăng tiếp tục có động thái tự động viên bản thân, tâm sự: 'Cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước' - Ảnh 2

Bà xã Hồng Đăng tiếp tục có động thái tự động viên bản thân, tâm sự: 'Cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước' - Ảnh 3
Bài viết trước đó của cô trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thay thế bằng phim hoặc chương trình khác.

Trước đó, đài yêu cầu các đơn vị rà soát các chương trình sản xuất/giám sát sản xuất liên quan đến hai nghệ sĩ này trên sóng VTV.

Bà xã Hồng Đăng tiếp tục có động thái tự động viên bản thân, tâm sự: 'Cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước' - Ảnh 4
Vợ chồng Hồng Đăng - Ảnh : Internet

Hồng Đăng sinh năm 1984, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh ghi dấu ấn với công chúng qua các vai diễn đậm chất "soái ca" lịch lãm trong nhiều bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hướng dương ngược nắng"… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng từng đoạt giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại giải thưởng Cánh diều vàng 2016.

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