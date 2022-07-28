Thông tin MỚI về hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha: Bộ Văn hóa lên tiếng gì?

Mới đây, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng về sự việc ở Tây Ban Nha liên quan tới hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh,

Theo chia sẻ từ báo Tiền Phong, trước thắc mắc về thông tin của hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng sau sự việc xảy ra ở Tây Ban Nha, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, quan điểm của Bộ đã được nêu rõ trước đó trong phần trả lời công luận của PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

“Hồng Đăng là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội, thuộc Sở VHTT Hà Nội quản lý. Vừa qua trong quá trình kiểm tra và làm việc về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tại Hà Nội, Cục NTBD cũng trao đổi với lãnh đạo Sở về việc này. Hồ Hoài Anh là viên chức, giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Chúng tôi chờ kết luận của cơ quan điều tra nước bạn”, ông Trần Hướng Dương nói.

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL xác nhận: cho tới thời điểm này Bộ chưa tiếp nhận được thông tin gì mới so với những phát ngôn của Bộ Ngoại giao trước đó về tình hình của hai nghệ sĩ.

Sau gần một tháng xảy ra sự việc ở Tây Ban Nha liên quan tới hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 21/7, theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho hai công dân này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Ngoài ra, vào ngày 1/7 trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

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