Hồng Đăng tiếp tục có động thái mới sau khi mở lại trang cá nhân

Hậu trường 17/07/2022 16:45

Mới đây, trang cá nhân Facebook của Hồng Đăng bất ngờ được mở lại sau nhiều ngày khóa.

Vào chiều ngày 16/7, trang cá nhân Facebook của Hồng Đăng bất ngờ được mở lại sau nhiều ngày khóa. Tuy vẫn hạn chế bình luận nhưng tài khoản của nam nghệ sĩ vẫn hiện những hình ảnh và các đoạn clip du lịch ở Trời Tây.

Đây được cho là động thái đầu tiên của nam diễn viên sau hơn 2 tuần xuất hiện những lùm xùm gần đây. Bên cạnh đó, điều này khiến nhiều người cho rằng vụ việc của Hồng Đăng đã có những tiến triển mới sau gần nửa tháng im ắng.

Hồng Đăng tiếp tục có động thái mới sau khi mở lại trang cá nhân - Ảnh 1
Hồng Đăng tiếp tục đóng vội lại trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên đến tối ngày 16/7, trang cá nhân của Hồng Đăng lại tiếp tục "mất tích" khi đã được khóa trở lại. Động thái bất ổn này của Hồng Đăng lại càng khiến dân tình khó hiểu hơn đặc biệt là giữa lúc nam diễn viên đang gặp phải sự cố ở nước ngoài và vẫn chưa có sự lên tiếng chính thức.

Nhiều người cho rằng vì vẫn bị chú ý và bàn luận sau khi mở lại tài khoản Facebook nên phía Hồng Đăng phải đóng vội lại trang cá nhân.

Hồng Đăng tiếp tục có động thái mới sau khi mở lại trang cá nhân - Ảnh 2
Đây được cho là động thái đầu tiên của nam diễn viên sau hơn 2 tuần xuất hiện những lùm xùm gần đây - Ảnh: Internet

Trước đó, những "ồn ào" xoay quanh Hồng Đăng vừa qua đã ngay lập tức ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh khi vai diễn của anh trong Thương Ngày Nắng Về cũng đã bị biên kịch loại bỏ hoàn toàn.

Đồng thời, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết hhà hát chưa nhận được đơn xin phép đi nước ngoài của Hồng Đăng. Vì vậy, nam diễn viên đã vi phạm quản lý cán bộ viên chức của cơ quan

NSND Trung Hiếu cho biết: "Diễn viên Hồng Đăng đã vi phạm quản lý cán bộ viên chức của cơ quan, chúng tôi sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao để có hướng xử lý cụ thể. Việc không xin phép khi ra nước ngoài của Hồng Đăng là sai. Chắc chắc Hồng Đăng phải chịu hình thức kỷ luật của Nhà hát".

Lan Phương đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng trong lời chia tay Thương Ngày Nắng Về

Lan Phương đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng trong lời chia tay Thương Ngày Nắng Về

Sau khi kết thúc quay hình cho Thương Ngày Nắng Về, diễn viên Lan Phương đã có đôi lời cảm ơn đến đoàn làm phim và đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng.

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Từ khóa:   Hồng Đăng sao Việt động thái Hồng Đăng

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