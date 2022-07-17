Lan Phương đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng trong lời chia tay Thương Ngày Nắng Về

Hậu trường 17/07/2022 09:17

Sau khi kết thúc quay hình cho Thương Ngày Nắng Về, diễn viên Lan Phương đã có đôi lời cảm ơn đến đoàn làm phim và đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng.

Sau 1 năm 1 tháng, Thương Ngày Nắng Về đã hoàn thành xong quá trình quay hình. Nhân dịp này, nữ diễn viên Lan Phương đã gửi lời cảm ơn đến đoàn làm phim và các khán giả.

Cụ thể, Lan Phương đã cho đăng tải bài viết khá dài trên trang cá nhân của mình cùng những bức ảnh hậu trường của Thương Ngày Nắng Về. Nữ diễn viên cho hay, cả ê-kíp đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và kỷ niệm khác nhau.

hong dang 1
Chia sẻ của Lan Phương sau khi kết thúc quay hình cho Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Chụp màn hình

Lan Phương cho hay, trong thời gian quay hình của Thương Ngày Nắng Về cũng chính là lúc mà cô đang khởi nghiệp công việc kinh doanh của mình nên khá mệt nhọc. Tuy vậy, những lúc ở phim trường thì nữ diễn viên vô cùng thoải mái vì chỉ cần tập trung vào một nhân vật Khánh mà thôi.

hong dang 2
Nữ diễn viên rạng rỡ bên các đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

"Bấm máy bộ phim cũng là lúc Phương khởi nghiệp kinh doanh với vô vàn mệt nhọc, khó khăn. Đối diện với hàng ngàn vấn đề mỗi ngày để rồi khi đến phim trường lại là lúc được thoải mái nhất khi Phương không phải lo nghĩ nhiều nữa mà chỉ tập trung vào 1 vấn đề của Khánh mà thôi. Khánh trải qua khó khăn rồi mạnh mẽ lên mỗi ngày cùng là cách Phương bước qua khó khăn và trở nên bản lĩnh hơn trong kinh doanh và trong cuộc sống." - Lan Phương viết.

hong dang 3
Lan Phương bên 'mẹ Nga' và các 'chị em gái - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Lan Phương cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, các đồng nghiệp, các thành viên trong ê-kíp đã hỗ trợ cô hoàn thành vai Khánh một cách tốt nhất. Không những vậy, nữ diễn viên còn nhắc đến Hồng Đăng - người đảm nhận vai Đức, chồng của nhân vật Khánh.

“Cảm ơn 2 em Ngọc Huyền, Phan Minh Huyền đã luôn cho chị những cái ôm ấm áp nhất khi mình chuẩn bị diễn. Cảm ơn anh Hồng Đăng về những cảnh quay thật nhiều cảm xúc với em.

Và mẹ Nga Béo của con ơi, con cảm ơn mẹ về tình yêu của mẹ dành cho Khánh cũng như là dành cho con. Và mẹ Lan Hương Bông - mẹ chồng duy nhất có một mà thôi, nhờ có mẹ mới có Khánh mẹ ạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều về tất cả.” - Lan Phương bày tỏ.

hong dang 4
Lan Phương không quên nhắc đến Hồng Đăng - Ảnh: Internet

Bài đăng của Lan Phương ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Kể từ khi Hồng Đăng vướng vào ồn ào, đây là lần hiếm hoi một diễn viên trong Thương Ngày Nắng Về có nhắc đến anh.

Kể từ tập 40 của Thương Ngày Nắng Về, vai diễn của Hồng Đăng đã bị cắt khỏi bộ phim. Mới đây nhất, biên kịch đã ra quyết định cho nhân vật này đi công tác dài ngày và không hẹn ngày trở về.

Sau nhiều ngày 'biệt vô âm tín' ở trời Âu, cuối cùng Hồng Đăng cũng đã xuất hiện: cho thấy vẫn đang ổn?

Sau nhiều ngày 'biệt vô âm tín' ở trời Âu, cuối cùng Hồng Đăng cũng đã xuất hiện: cho thấy vẫn đang ổn?

Chuyến đi du lịch châu Âu của Hồng Đăng có vẻ kéo dài hơn dự định của nam diễn viên, cũng như người đồng nghiệp đi cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng Lan Phương Thương Ngày Nắng Về

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 28 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An