Lan Phương đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng trong lời chia tay Thương Ngày Nắng Về

Sau khi kết thúc quay hình cho Thương Ngày Nắng Về, diễn viên Lan Phương đã có đôi lời cảm ơn đến đoàn làm phim và đặc biệt nhắc đến Hồng Đăng.

Sau 1 năm 1 tháng, Thương Ngày Nắng Về đã hoàn thành xong quá trình quay hình. Nhân dịp này, nữ diễn viên Lan Phương đã gửi lời cảm ơn đến đoàn làm phim và các khán giả. Cụ thể, Lan Phương đã cho đăng tải bài viết khá dài trên trang cá nhân của mình cùng những bức ảnh hậu trường của Thương Ngày Nắng Về. Nữ diễn viên cho hay, cả ê-kíp đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và kỷ niệm khác nhau.

Chia sẻ của Lan Phương sau khi kết thúc quay hình cho Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Chụp màn hình Lan Phương cho hay, trong thời gian quay hình của Thương Ngày Nắng Về cũng chính là lúc mà cô đang khởi nghiệp công việc kinh doanh của mình nên khá mệt nhọc. Tuy vậy, những lúc ở phim trường thì nữ diễn viên vô cùng thoải mái vì chỉ cần tập trung vào một nhân vật Khánh mà thôi. Nữ diễn viên rạng rỡ bên các đồng nghiệp - Ảnh: FBNV "Bấm máy bộ phim cũng là lúc Phương khởi nghiệp kinh doanh với vô vàn mệt nhọc, khó khăn. Đối diện với hàng ngàn vấn đề mỗi ngày để rồi khi đến phim trường lại là lúc được thoải mái nhất khi Phương không phải lo nghĩ nhiều nữa mà chỉ tập trung vào 1 vấn đề của Khánh mà thôi. Khánh trải qua khó khăn rồi mạnh mẽ lên mỗi ngày cùng là cách Phương bước qua khó khăn và trở nên bản lĩnh hơn trong kinh doanh và trong cuộc sống." - Lan Phương viết.

Lan Phương bên 'mẹ Nga' và các 'chị em gái - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Lan Phương cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, các đồng nghiệp, các thành viên trong ê-kíp đã hỗ trợ cô hoàn thành vai Khánh một cách tốt nhất. Không những vậy, nữ diễn viên còn nhắc đến Hồng Đăng - người đảm nhận vai Đức, chồng của nhân vật Khánh. “Cảm ơn 2 em Ngọc Huyền, Phan Minh Huyền đã luôn cho chị những cái ôm ấm áp nhất khi mình chuẩn bị diễn. Cảm ơn anh Hồng Đăng về những cảnh quay thật nhiều cảm xúc với em. Và mẹ Nga Béo của con ơi, con cảm ơn mẹ về tình yêu của mẹ dành cho Khánh cũng như là dành cho con. Và mẹ Lan Hương Bông - mẹ chồng duy nhất có một mà thôi, nhờ có mẹ mới có Khánh mẹ ạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều về tất cả.” - Lan Phương bày tỏ. Lan Phương không quên nhắc đến Hồng Đăng - Ảnh: Internet Bài đăng của Lan Phương ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Kể từ khi Hồng Đăng vướng vào ồn ào, đây là lần hiếm hoi một diễn viên trong Thương Ngày Nắng Về có nhắc đến anh. Kể từ tập 40 của Thương Ngày Nắng Về, vai diễn của Hồng Đăng đã bị cắt khỏi bộ phim. Mới đây nhất, biên kịch đã ra quyết định cho nhân vật này đi công tác dài ngày và không hẹn ngày trở về.

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