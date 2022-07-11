Doãn Quốc Đam hé lộ hậu trường phim 'Thương ngày nắng về', liệu có sự xuất hiện của Hồng Đăng?

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Doãn Quốc Đam thủ vai Phong trong "Thương ngày nắng về" đã bất ngờ hé lộ cảnh hậu trường của phim.

"Thương Ngày Nắng Về" là một bộ phim truyền hình đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trước đó, theo Dân Việt, Đài truyền hình Việt Nam phát thông báo nội bộ với nội dung: "Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đài, Ban Thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất/giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này trên sóng/số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn!".

Được biết, Hồng Đăng là một trong những diễn viên của "Thương ngày nắng về". Vì vậy, tuy chưa có kết luận chính thức nào nhưng nhiều người không khỏi tò mò về "số phận" của nhân vật mà anh đảm nhận trên phim.

Hồng Đăng vào vai Đức "xoăn" trong phim Thương ngày nắng về - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Doãn Quốc Đam đã đăng tải dòng trạng thái: "Nay nhà có cỗ. Làm từ sáng giờ mới được ăn đây!" kèm theo đó là bức ảnh hé lộ một cảnh phim trong "Thương ngày nắng về".Qua bức ảnh có thể nhận ra đây là cảnh nhà bà Khánh với sự góp mặt của diễn viên Lan Phương, bé Sam, và nữ diễn viên thủ vai Vân.

Bài viết của Doãn Quốc Đam - Ảnh: Chụp màn hình

Dựa vào hậu trường này, nhiều người có thể đoán được kết cục đẹp cho cặp đôi "Phong - Vân". Tuy nhiên, khán giả tinh ý nhận ra không có sự xuất hiện của nhân vật Đức do Hồng Đăng thủ vai.

Trước đó, theo Thanh Niên, đạo diễn Bùi Tiến Huy (đạo diễn của phim Thương ngày nắng về) cho biết: “Thời điểm này tôi không thể trả lời những vấn đề xung quanh Hồng Đăng và phim được”.

Trong khi đó bà Đặng Diễm Quỳnh, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) thì khẳng định: "Hiện, chúng tôi vẫn đang sản xuất và lên sóng phim theo đúng kế hoạch”.

Đạo diễn nói gì về 'số phận' của Hồng Đăng trong 'Thương ngày nắng về' phần 2? Phim 'Thương ngày nắng về' phần 2 vẫn tiếp tục lên sóng tối ngày 4/7. Liệu vai Đức của Hồng Đăng có xuất hiện ở những tập tiếp theo?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-quoc-dam-he-lo-hau-truong-phim-thuong-ngay-nang-ve-lieu-co-su-xuat-hien-cua-hong-dang-482301.html