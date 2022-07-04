Đạo diễn nói gì về 'số phận' của Hồng Đăng trong 'Thương ngày nắng về' phần 2?

Phim 'Thương ngày nắng về' phần 2 vẫn tiếp tục lên sóng tối ngày 4/7. Liệu vai Đức của Hồng Đăng có xuất hiện ở những tập tiếp theo?

Theo Tuổi Trẻ, đài truyền hình Việt Nam đưa thông báo đến các đơn vị trong đài đề nghị rà soát các chương trình và phim có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hoài Anh trên sóng. Trong khi đó, theo thông tin của Đài truyền hình Việt Nam, số đầu tiên của "Cuộc hẹn cuối tuần" mùa 2 phát sóng lúc 20h tối 2/7 trên VTV3 sẽ thay khách mời Hồng Đăng như thông báo trước đó bằng diễn viên Lan Phương, bạn diễn của Hồng Đăng trong phim Thương ngày nắng về.

Diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Internet Chiều ngày 1/7, phim Hướng dương ngược nắng mà Hồng Đăng là diễn viên chính cũng đã bị "rút" lặng lẽ trên VTV3. Thay vì phát tập thứ 24 của phần 1 phim Hướng dương ngược nắng lúc 16h30, VTV3 phát lại tập đầu tiên Lặng yên dưới vực sâu trong khung giờ này. Trước tình hình trên, nhiều khán giả tò mò về "số phận" của của bộ phim Thương ngày nắng về phần 2 đang có những diễn biến hấp dẫn, chỉ còn khoảng 10 tập phim nữa là kết thúc. Với những nội dung đang diễn tiến thì vợ chồng Đức - Khánh có tái hợp không cũng rất được khán giả quan tâm. Bộ phim cũng đang quay và phát sóng gối đầu chứ chưa đóng máy.

Vai diễn của Hồng Đăng trong Thương ngày nằng về - Ảnh: Internet Trên rất nhiều diễn đàn phim, khán giả thắc mắc liệu vai Đức của Hồng Đăng có bị thay hoặc biên kịch sẽ chỉnh sửa kịch bản cho phù hợp, cắt bỏ vai diễn của Đức trong phần diễn biến tiếp theo của Thương ngày nắng về phần 2. Mới đây, theo Thanh Niên, đạo diễn Bùi Tiến Huy (đạo diễn của phim Thương ngày nắng về) cho biết: “Thời điểm này tôi không thể trả lời những vấn đề xung quanh Hồng Đăng và phim được”. Trong khi đó bà Đặng Diễm Quỳnh, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) thì khẳng định: "Hiện, chúng tôi vẫn đang sản xuất và lên sóng phim theo đúng kế hoạch”. Theo Dân Trí, vào sáng ngày 2/7, BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC - Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Về bộ phim "Thương ngày nắng về", hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình sản xuất phim và lịch phát sóng vẫn diễn ra theo sự phân công của lãnh đạo Đài. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào từ lãnh đạo Đài về việc thay đổi lịch phát sóng". Hiện, những thông tin về bộ phim cũng như nam diễn viên đang khiến dư luận quan tâm.

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