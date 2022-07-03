Động thái mới nhất của diễn viên Hồng Đăng trên mạng xã hội

Hậu trường 03/07/2022 15:38

Sau khi khóa tài khoản cá nhân, fanpage gần 400.000 lượt theo dõi của diễn viên Hồng Đăng cũng bất ngờ "bay màu".

Vào ngày 3/7, fanpage cá nhân với gần 400.000 lượt theo dõi của diễn viên Hồng Đăng đã đột ngột biến mất. Nhiều người cố gắng truy cập thông qua các đường dẫn vào tài khoản này nhưng không có kết quả.

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn chưa rõ đây là động thái của nam diễn viên chủ động tránh né các bình luận trái chiều từ dân mạng hay fanpage của Hồng Đăng bị khóa vì lượng tìm kiếm, bình luận, báo cáo tiêu cực bất thường.

Động thái mới nhất của diễn viên Hồng Đăng trên mạng xã hội - Ảnh 1
Fanpage của diễn viên Hồng Đăng cũng bất ngờ 'bay màu' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Hồng Đăng đang có chuyến công tác tại châu Âu. Đồng thời, anh thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh và hoạt động ở trời Tây. Song, nam diễn viên không gặp may một chút khi bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. Ngay sau đó, nam diễn viên đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân, đồng thời, Hồng Đăng không lên tiếng phát ngôn hay phản hồi bất kì bình luận thăm hỏi nào. 

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Hồng Đăng từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong chuyến đi châu Âu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngoài những bàn tán, ý kiến trái chiều, theo dữ liệu trên bảng xếp hạng của Google xu hướng, hai cái tên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn liên tục được tìm kiếm nhiều. Theo thống kê trên Google thịnh hành ngày 3/7 thì các cụm từ: "Diễn viên Hồng Đăng", "Thương ngày nắng về", "Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh"... là những từ khóa tìm kiếm nhiều của dân mạng.

Hồng Đăng sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng của mảng phim truyền hình miền Bắc. Anh ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong các bộ phim như Thương Ngày Nắng Về Zippo, Mù Tạt và Em, Hướng Dương Ngược Nắng, Tuổi Thanh Xuân... Sự nghiệp thành công, nam diễn viên cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh kết hôn cũng bà xã Anh Đào năm 2008, cả hai có với nhau 2 nhóc tỳ xinh xắn.

Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'?

Thực hư thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay về nước sau khi công tác tại Tây Ban Nha, còn tuyên bố tổ chức 'họp báo'?

Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vừa đáp chuyến bay trở về nước sau chuyến công tác tại Tây Ban Nha.

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Từ khóa:   Hồng Đăng sao Việt trang fanpage của Hồng Đăng

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