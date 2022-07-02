Choáng ngợp với cơ ngơi của Hồng Đăng: Biệt thự 5 tầng bề thế, nhà vườn tiền tỷ rộng 1300m2

Ngoài căn biệt thự mặt tiền trên phố, diễn viên Hồng Đăng còn sở hữu ngôi nhà vườn rộng 1.300m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Hồng Đăng là nam diễn viên được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình như: Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, gần đây anh đang góp mặt trong bộ phim Thương ngày nắng về. Sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Hồng Đăng sở hữu loạt bất động sản có giá trị. Căn nhà mà gia đình Hồng Đăng gắn bó hơn 10 năm nằm trong khu trung tâm thành phố Hà Nội là một biệt thự 5 tầng và 2 mặt tiền. Năm 2021, gia đình nam diễn viên đã quyết định tu sửa căn biệt thự.

Căn biệt thự hai mặt tiền của nam diễn viên - Ảnh: FBNV Bên trong biệt thự 5 tầng của Hồng Đăng - Ảnh: Vietnmanet Qua những hình ảnh mà Hồng Đăng chia sẻ về bản thiết kế cải tạo nhà, có thể thấy không gian sống mới của gia đình anh mang hơi thở hiện đại, phù hợp với lối sống đô thị. Tông màu chủ đạo của căn nhà là nâu và be, và thêm thắt các điểm nhấn đồ nội thất, trang trí màu cam vàng tạo sự sang trọng, ấm cúng. Phòng khách trang nhã, ấm cũng - Ảnh: FBNV Phòng bếp hiện đại với đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV Ngoài bộ sofa, Hồng Đăng còn thêm một cây đàn piano, vừa phục vụ nhu cầu giải trí cho các con, vừa làm cho phòng khách thêm đẹp và trang nhã. Để tăng diện tích, nam diễn viên chọn lắp gương trần nhà, vừa độc đáo lại khiến nhà trở nên thoáng và sáng hơn.

Ngoài căn biệt thự 5 tầng, Hồng Đăng còn có một căn nhà vườn cách Hà Nội khoảng một giờ di chuyển với diện tích lên tới 1300m2. Vì nằm ở khu ngoại ô rộng rãi, gia đình nam diễn viên thoải mái nuôi cá và trồng thêm rau, tận hưởng không trí trong lành và nhịp sống thư thái. Nhà vườn ở ngoại ô của Hồng Đăng - Ảnh: Vietnamnet Ao cá bên trong căn nhà vườn - Ảnh: FBNV Căn nhà vườn còn có ao cá, vườn rau - Ảnh: FBNV Tuy được thiết kế theo lối nhà cổ, không cầu kì nhưng ngôi nhà vườn vẫn rất bề thế và đầy đủ tiện ích. Trước căn nhà là bãi cỏ xanh cho các con chơi đùa, xung quanh cây mọc tươi tốt cùng chiếc ao cá nhỏ và vườn rau mang đậm chất đồng quê. Trong nhà, nội thất cũng được chọn theo hướng mộc mạc, giản dị. Với hai cơ ngơi tiền tỷ , Hồng Đăng là một trong những diễn viên được săn đón nhất trong làng giải trí Việt. Anh cũng là người đàn ông trong mộng của các chị em khi Hồng Đăng luôn bày tỏ tình yêu với bà xã và các con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ.

'Số phận' của những cảnh quay có Hồng Đăng trong Thương Ngày Nắng Về ra sao? BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC - Đài Truyền hình Việt Nam mới đây đã tiết lộ về "số phận" của bộ phim Thương Ngày Nắng Về và những cảnh quay có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng trong tác phẩm này.

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