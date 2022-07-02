Liên tục bị réo tên khi nhắc đến ồn ào của nghệ sĩ Việt ở Tây Ban Nha, Doãn Quốc Đam đã có động thái đáp trả.

Doãn Quốc Đam là nam diễn viên nổi tiếng bước ra từ "vũ trụ phim VTV" với những tác phẩm ấn tượng, đặc biệt là bộ phim Thương ngày nắng về.

Sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

Xoay quanh câu chuyện về 2 nhân vật chính thì số phận bộ phim Thương ngày nắng về cũng được quan tâm đặc biệt, nhiều đồn đoán cho rằng VFC có ý định tạm dừng phát sóng về khiến khán giả tiếc nuối. Song song đó, cũng xuất hiện rất nhiều bình luận "hỏi thăm tình hình" của khán giả trong trang cá nhân của các nghệ sĩ tham gia bộ phim.

Đáng chú ý, động thái của nam diễn viên Doãn Quốc Đam - vai Đông Phong trên mạng xã hội cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Anh chia sẻ: "Mọi việc chưa sáng tỏ, cơ quan chức năng chưa có văn bản chính thức, tại sao lại có thể miệt thị như vậy được nhỉ? Cộng đồng mạng vẫn đang chỉ là lời nói không có bằng chứng, còn khi sáng tỏ, ai sai người đó chịu chứ không nên quy chụp ngay lúc này".

Diễn viên Doãn Quốc Đam - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 1/7, đại diện ekip sản xuất "Thương ngày nắng về" cho biết những tập cuối phim vẫn đang trong quá trình sản xuất và dự kiến sẽ lên sóng theo đúng kế hoạch.

Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng Giữa bê bối nghiêm trọng của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, số phận bộ phimThương Ngày Nắng Về khiến khán giả quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-quoc-dam-to-ra-buc-xuc-khi-cdm-lien-tuc-cuoi-cot-khi-nhac-den-lum-xum-cua-nghe-sy-viet-480312.html