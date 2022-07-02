'Số phận' của những cảnh quay có Hồng Đăng trong Thương Ngày Nắng Về ra sao?

BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC - Đài Truyền hình Việt Nam mới đây đã tiết lộ về "số phận" của bộ phim Thương Ngày Nắng Về và những cảnh quay có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng trong tác phẩm này.

Sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì "số phận" của bộ phim Thương Ngày Nắng Về có sự xuất hiện của Hồng Đăng vẫn chưa được định đoạt. Được biết, đây là tác phẩm đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả và cũng đang đi đến những tập cuối cùng.

Hồng Đăng đang đảm nhận một vai diễn quan trọng trong Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Internet

Về vấn đề này, trong buổi trao đổi với Dân Trí, BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC - Đài Truyền hình Việt Nam cho hay: "Về bộ phim "Thương ngày nắng về", hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình sản xuất phim và lịch phát sóng vẫn diễn ra theo sự phân công của lãnh đạo Đài.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào từ lãnh đạo Đài về việc thay đổi lịch phát sóng".

BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC trả lời về 'số phận' của Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Internet

Còn về hướng xử lý những cảnh quay có sự xuất hiện của nam diễn viên Hồng Đăng trong Thương Ngày Nắng Về, BTV Diễm Quỳnh chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Về nội dung phim, khi xem khán giả sẽ biết".

Khi được hỏi về việc VFC đã liên lạc được với nam diễn viên Hồng Đăng hay chưa và có theo sát vụ lùm xùm liên quan đến anh hay không thì BTV Diễm Quỳnh đáp: "Những thông tin thuộc về nội tình, không thuộc thẩm quyền của Đài Truyền hình, chúng tôi từ chối bình luận.

Việc sản xuất một bộ phim có rất nhiều yếu tố, tuyến nhân vật, nhiều công việc để làm. Những thông tin thời sự chúng tôi sẽ xử lý thông qua sự chỉ đạo, phân công của lãnh đạo Đài".

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