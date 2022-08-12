Thiện Nhân đăng ảnh mùi mẫn chúc mừng sinh nhật người yêu đồng giới: 'Mẹ yêu ba nhiều'

Mới đây, Thiện Nhân đăng loạt ảnh cực tình bên người yêu đồng giới và gửi lời chúc mừng sinh nhật: "Happy birthday Ba yêu của Mẹ. Hãy luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, hiên ngang bước trên con đường mình cùng đi Ba nhé. Mẹ yêu Ba nhiều chúc mừng sinh nhật Ba. Ông xã".

Bất chấp phản ứng từ dư luận, Thiện Nhân vẫn hết lòng bảo vệ mối quan hệ tình cảm của mình với người yêu đồng giới. Cô gái 20 tuổi sẵn sàng "xù lông" với những ai chỉ trích chuyện đời tư cá nhân.

Mâu thuẫn giữa Thiện Nhân và gia đình đã trở thành chủ đề bàn tán của dư luận thời gian qua. Trước thông tin gia đình đăng tải cầu cứu cộng đồng mạng vì Thiện Nhân dọn ra ở riêng, cắt đứt liên lạc với gia đình, Thiện Nhân đã cùng người yêu đồng giới livestream, chia sẻ hết tất cả nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Thiện Nhân cũng không ngại "đấu tố" gia đình đối xử tệ bạc, gây áp lực khiến cô buộc phải cắt đứt liên lạc.

Để tránh những chỉ trích, lời bàn tán không hay của cư dân mạng, Thiện Nhân đã giới hạn những lời bình luận của bài viết mà cô gửi đến người yêu.

Ngay sau livestream đáng chú ý của em gái, mẹ ruột và anh chị Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ trước truyền thông. Chị gái Thiện Nhân thừa nhận đã có những lúc vì bất đồng nên có đánh em gái nhập viện. Đáng chú ý, chị gái Thiện Nhân chia sẻ rằng, người yêu đồng giới của Thiện Nhân từng nhắn tin rủ cô đi chơi và đòi sang nhà liên tục.

Gia đình Thiện Nhân lên tiếng về việc nữ ca sĩ rời khỏi nhà. Ảnh: Internet

Không chỉ có chị gái và anh trai bày tỏ sự phản đối chuyện tình cảm của Thiện Nhân và người yêu đồng giới. Mẹ nữ ca sĩ cũng bày tỏ bà vô cùng đau lòng khi Thiện Nhân có nhiều sự thay đổi từ khi gặp gỡ và quen biết Ngân Trác.

Gia đình Thiện Nhân cho biết, đã luôn định hướng nữ ca sĩ theo con đường học tập và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng kể từ khi quen Ngân Trác, Thiện Nhân quyết định ngưng học, tạm dừng hoạt động nghệ thuật để bắt đầu công việc kinh doanh.

Trước việc lời qua tiếng lại giữa Thiện Nhân và gia đình, nhiều người cho rằng cả hai bên nên ngồi lại để giải quyết, thay vì ầm ĩ trên mạng xã hội.

Thiện Nhân nổi tiếng từ khi mới 12 tuổi, dưới sự dìu dắt của vợ chồng Cẩm Ly. Ảnh: Internet

Thiện Nhân giành ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí vào năm 2014 nhờ giọng hát truyền cảm, trong trẻo, ngọt ngào, cách xử lý bài hát tinh tế. Sau đó, cô vào TP.HCM để học tập và theo đuổi đam mê, tham gia nhiều chương trình, đi diễn tỉnh.

Với sự dìu dắt của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly, Thiện Nhân ra mắt một số MV hàng triệu lượt xem như Vùng lá me bay, Duyên phận, Chuyện đêm mưa... hay những bài nhạc Phật như Em về bên Phật, Em không cô đơn. Cô giành được một số giải thưởng âm nhạc ấn tượng như giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên.