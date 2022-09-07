Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt

Dù ít khi xuất hiện nhưng khi đã “ra mặt” thì bạn gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - Yến Xuân cũng không thua kém ai.

Trên trang cá nhân, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm “đốt mắt” người xem khi thường xuyên diện bikini khoe trọn vóc dáng săn chắc và tràn đầy sức sống.

Từng bị “bodyshaming” về thân hình mập mạp, Yến Xuân đã chăm chỉ tập luyện để có được “body” với đường cong hút hồn mà bao người mơ ước.

Một số hình ảnh cô nàng diện bikini cực hút mắt:

Bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm tên thật là Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 2001), hiện đang làm việc ở TPHCM với vai trò PT (Personal Trainer - huấn luyện viên cá nhân tập gym). Cô có gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ, săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao.

Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ tháng 9.2018 thông qua loạt ảnh đi du lịch cùng một địa điểm. Sau đó, Văn Lâm và Yến Xuân thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Người đẹp sinh năm 1991 trở thành bạn đồng hành của thủ môn tuyển Việt Nam kể từ năm 2018 cho đến hiện tại.

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