Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 13:30

Dù ít khi xuất hiện nhưng khi đã “ra mặt” thì bạn gái của thủ môn Đặng Văn Lâm - Yến Xuân cũng không thua kém ai.

Trên trang cá nhân, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm “đốt mắt” người xem khi thường xuyên diện bikini khoe trọn vóc dáng săn chắc và tràn đầy sức sống.

Từng bị “bodyshaming” về thân hình mập mạp, Yến Xuân đã chăm chỉ tập luyện để có được “body” với đường cong hút hồn mà bao người mơ ước.

Một số hình ảnh cô nàng diện bikini cực hút mắt:

Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt - Ảnh 1

Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt - Ảnh 2

Bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm tên thật là Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 2001), hiện đang làm việc ở TPHCM với vai trò PT (Personal Trainer - huấn luyện viên cá nhân tập gym). Cô có gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ, săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. 

Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt - Ảnh 3Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt - Ảnh 4Body “nét căng” của bạn gái Đặng Văn Lâm khi mặc đồ “thiếu vải” khiến dân tình không thể rời mắt - Ảnh 5

Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ tháng 9.2018 thông qua loạt ảnh đi du lịch cùng một địa điểm. Sau đó, Văn Lâm và Yến Xuân thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Người đẹp sinh năm 1991 trở thành bạn đồng hành của thủ môn tuyển Việt Nam kể từ năm 2018 cho đến hiện tại. 

Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây

Bỏ video nhai ngấu nghiến đi, kiểu “mukbang” nhẹ nhàng, tinh tế mới là trào lưu “SỐT HÓT HÒN HỌT” thời gian gần đây

“Cơn sốt” của trào lưu “Ăn theo cảm xúc” tại Hàn Quốc đang lôi cuốn loạt sự chú ý của nhiều người. Bạn đã bắt được “trend” này chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   bạn gái Đặng Văn Lâm Thủ môn Đặng Văn Lâm bạn gái cầu thủ body bóng bỏng Hotgirl bikini

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả