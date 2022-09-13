Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết”

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 15:34

PewPew và vợ đã có 2 năm yêu nhau khá kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau, bà xã PewPew lại khiến netizen đặt dấu chấm hỏi về nhan sắc thất thường chẳng thua gì “thời tiết”.

PewPew là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người khi anh được biết đến là một trong những nam streamer đình đám với lượng theo dõi và tương tác vô cùng khủng.

PewPew có tên thật là Hoàng Văn Khoa (1991), quê tại Kiến An, Hải Phòng. Nam streamer từng gây chú ý trên sóng truyền hình với màn tỏ tình “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi” với hot girl Trâm Anh khi cả hai cùng tham gia gameshow. 

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 1
PewPew không còn là một cái tên xa lạ trong giới streamer.

Dù được nhiều người biết đến nhưng PewPew lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ những câu chuyện về cá nhân. Thời gian qua PewPew gây chú ý khi cầu hôn với bạn gái lâu năm tên Hồng Nhật. Anh chàng cũng đã ra Bắc, "lượn khắp Hà Nội" để phát thiệp cưới tới bạn bè. Thông tin về Hồng Nhật - vợ sắp cưới của nam streamer PewPew cũng vì thế được nhiều người quan tâm hơn.

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 2
Thiệp cưới của PewPew và bà xã Hồng Nhật.

Theo được biết, Hồng Nhật sinh năm 1995, đến từ Hà Nội, là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành. Hiện tại, cô nàng đang là một biên kịch. Trang cá nhân của cô nàng để chế độ riêng tư, chỉ bạn bè mới nhìn thấy bài đăng và bình luận. Hầu như cô không đăng tải bất kỳ hình ảnh, thông tin gì về bản thân cũng như bạn trai.

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 3
Vẻ ngoài xinh đẹp của Hồng Nhật.

Thời gian quen PewPew, nhan sắc của cô nàng cũng được quan tâm nhiều hơn. Qua những hình ảnh tự đăng tải, có thể thấy bà xã PewPew sở hữu gương mặt khá tròn trịa, rất dễ thương. Tuy nhiên, theo nhận xét của netizen thì nhan sắc này của cô không cố định. Lúc thì tròn trịa, lúc thì thon gọn, V-line sắc sảo đến bất ngờ khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi “Phải chăng là đã photoshop quá tay chăng?”. Những khi xuất hiện tại lễ cưới của Xemesis hay Cris Phan, cô nàng để lộ gương mặt tròn trịa, thậm chí có phần “kém sắc”, nhưng với loạt ảnh tự đăng, nếu không phải quen biết trước chắc chẳng mấy ai nhận ra Hồng Nhật vì quá lạ lẫm.

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 4

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 5
Hồng Nhật xuất hiện với nhan sắc đầy khác lạ so với ảnh tự đăng tải.

 Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 6

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 7

Vợ sắp cưới của PewPew gây khó hiểu với nhan sắc thất thường như “thời tiết” - Ảnh 8
Với những hình ảnh này, nếu không phải quen biết trước chắc chẳng mấy ai nhận ra Hồng Nhật.
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