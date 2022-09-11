“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật

Nhịp sống trẻ 11/09/2022 11:58

Tú Linh là cái tên không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những ai yêu mến CLB Manchester United.

Nếu là fan bóng đá Anh tại Việt Nam, đặc biệt là CLB Manchester United sẽ không xa lạ gì với Nguyễn Tú Linh – cô gái từng làm chao đảo mạng xã hội với biệt danh “hot girl M.U”. Tú Linh sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội và Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại trường Paris 10 Nanterre, Pháp.

 

Nguyễn Tú Linh từng gây khuynh đảo khán giả chỉ sau vài phút trên sóng truyền hình vào 6 năm trước nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào và sự am hiểu trong lĩnh vực bóng đá. 

“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật - Ảnh 1
Tú Linh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng niềm yêu thích CLB Manchester United. 

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Tú Linh bất ngờ đăng lại bức ảnh cũ của mình với dòng caption: "Các bạn bảo tôi ngày xưa trông giống Nhật lắm, nhưng mà trông ló cứ thế nào ý". Tấm hình ngay sau đó nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều bình luận tích cực như: “Tóc ngắn vẫn xinh lắm”, “Tú Linh ngày đó vẫn ngây thơ”,…

“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật - Ảnh 2
Bức ảnh được "Hot girl M.U" chia sẻ nhận được nhiều phản hồi từ netizen.

Trước đó, Tú Linh từng gây chú ý với bức ảnh chụp trước bảo tàng Louvre, Pháp. Gương mặt mộc xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của nữ du học sinh Pháp đã chinh phục hàng triệu bạn trẻ. Thời điểm đó, Tú Linh tầm 23, 24 tuổi và đang là du học sinh, nổi bật với nét đẹp trong sáng, đáng yêu.

“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật - Ảnh 3
Tú Linh khi đang là du học sinh tại đất Pháp.

Không chỉ trong lĩnh vực bóng đá, Nguyễn Tú Linh cũng gây chú ý trong nhiều lĩnh vực khác. Cựu nữ sinh Ngoại thương này không chỉ hiểu rõ về "Quỷ đỏ" mà còn rất giỏi trong việc phân tích và nhận định các trận đấu. Năm 2015, Tú Linh bất ngờ trở thành khách mời bình luận trận đấu của Manchester United và Manchester City khiến cô càng nổi tiếng hơn. Đây cũng là thời điểm “hot girl M.U” bén duyên với nghề truyền hình. Kiến thức về bóng đá của Tú Linh khiến nhiều fan của CLB Manchester United ngưỡng mộ bởi cô thực sự là "của hiếm" bây giờ: vừa xinh đẹp, học giỏi, yêu bóng đá, vững về chuyên môn.

“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật - Ảnh 4
Cô nàng bén duyên với nghề MC truyền hình thể thao. 

Bên cạnh niềm đam mê bóng đá, Tú Linh còn có sở thích khác là du lịch và kinh doanh. Trên trang cá nhân, Tú Linh thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường cũng như công việc kinh doanh của mình.

“Hot girl M.U” Nguyễn Tú Linh bất ngờ đăng ảnh thuở xưa, netizen nức nở vì nhan sắc giống gái Nhật - Ảnh 5
Tú Linh vẫn cực kì xinh đẹp và luôn gây sự chú ý khi đăng tải hình ảnh cuộc sống đời thường của mình.

Mỗi bức ảnh đăng tải của Tú Linh đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận ngợi khen của netizen. Dù ở độ tuổi 30 nhưng nhan sắc của Tú Linh vẫn như thuở đôi mươi, dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay sinh con. Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Tú Linh vẫn gây được một sức hút nhất định và có lượng người hâm mộ của riêng mình. 

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Từ khóa:   Hot girl M.U Nguyễn Tú Linh Hot girl Tú Linh

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