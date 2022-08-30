Sau cuộc hành trình nỗ lực 6 năm không ngừng nghỉ, hot TikToker “chị Google” Việt Phương Thoa đã đạt được những gì?

6 năm nỗ lực không mệt mỏi, bỏ qua những lời chê bai, hiện tại, Việt Phương Thoa đã có trong tay nhiều thứ khiến các bạn trẻ phải ngưỡng mộ.

Hot TikToker Việt Phương Thoa được cộng đồng mạng biết đến với cái tên “chị Google” hay “Chủ tịch triệu view”. Nổi lên từ những video giả giọng chị “Google” cùng với series “Chủ tịch giả dạng… và cái kết”, những clip cô nàng đăng tải đều mang tính giải trí rất cao, lan toả năng lượng tích cực, vui vẻ cho người xem. Tuy nhiên, hành trình đi tìm thành công của TikToker Việt Phương Thoa cũng khiến nhiều người tò mò. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ hành trình 6 năm đầy mồ hôi và nước mắt trong hành trình đi tìm thành công của mình. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2016, những áp lực vô hình, những giọt nước mắt và cả những lời “ném đá” chồng chất lên đôi vai cô gái gốc Quảng Ngãi.

Hot TikToker Việt Phương Thoa hiện nay. Theo học trường Đại học Văn hoá với những ước mơ về nghệ thuật, cô vừa học vừa làm thêm ở quán cà phê nhưng vẫn nuôi đam mê những hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Cứ ngỡ sẽ có quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp trên giảng đường Đại học thì biến cố ập đến vào năm 2017. Khi nghe tin mẹ phải làm thuê để trả nợ, cô quyết định nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Việt Phương Thoa khi đang theo học tại trường Đại học Văn hoá. Ngay từ thời khắc rời bỏ cánh cổng Đại học, cô đã quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật để có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống tốt hơn. Cô bắt đầu livestream bán quần áo, đồng thời Phương Thoa vẫn tham gia casting người mẫu cho các sân khấu nhỏ. Đến khoảng nửa cuối năm 2017, cô được tài trợ sửa mũi để thay đổi diện mạo của bản thân và gia nhập một công ty giải trí cùng Viên Vibi – cũng là một hot TikToker hiện nay.

Cô nàng hot TikToker những ngày đầu chập chững bước vào con đường nghệ thuật. Qua một khoảng thời gian miệt mài với hàng loạt clip giả giọng "chị Google" cùng với những clip bắt trend, Việt Phương Thoa đã có nhiều cơ hội hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Cô có cơ hội tham gia các bộ phim, gameshow, event và đóng quảng cáo cho những brand nổi tiếng. Dù thời gian đầu, cô nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, những bình luận tiêu cực, nhưng không vì thế mà cô nản lòng, cô lấy đó làm động lực mà bước tiếp trên con đường của mình. Vào năm 2018, với số tiền tích góp sau vài năm hoạt động nghệ thuật, nàng hot TikToker xây được cho bố mẹ một ngôi nhà nhỏ ở dưới quê. Cô cũng đã gặp được “một nửa” của mình và chuyện tình đẹp của cô cũng khiến cộng đồng mạng quan tâm mỗi khi cả hai xuất hiện. Cô xây được cho bố mẹ một căn nhà mới sau vài năm hoạt động chăm chỉ. Mối tình đẹp như mơ giữa cô và TikToker Chí Thành cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Ở tuổi 24, với sự quyết tâm, chăm chỉ, không bỏ cuộc, Việt Phương Thoa đã tự mua cho bản thân một ngôi nhà ở đất Sài Gòn hoa lệ. Việt Phương Thoa còn khiến người hâm mộ yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu khi thường xuyên đi thiện nguyện, san sẻ với những mảnh đời khó khăn trên đường phố. Phương Thoa sở hữu cho mình một ngôi nhà phố giữa Sài Gòn vào năm 24 tuổi Cô còn được yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu, thường xuyên đi thiện nguyện. Có thể thấy rằng, bằng sự quyết tâm theo đuổi đam mê, những nỗ lực không ngừng nghỉ, hiện tại, Việt Phương Thoa đã gặt hái được nhiều thành công trong công việc lẫn cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-cuoc-hanh-trinh-no-luc-6-nam-khong-ngung-nghi-hot-tiktoker-chi-google-viet-phuong-thoa-da-dat-duoc-nhung-gi-497219.html