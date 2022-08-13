Sự nghiệp và hôn nhân đầy viên mãn của Tâm Tít - nàng hot girl đời đầu nổi đình đám ở Hà Thành

Đối với thế hệ 9X, Tâm Tít chắc hẳn không phải là một cái tên xa lạ. Cô tên thật là Phạm Thanh Tâm, sinh năn 1989. Là một trong những cô nàng hot girl nổi tiếng ở Hà Thành. Lý giải về biệt danh đặc biệt của mình, Tâm từng cho hay, đó là tên từ hồi còn nhỏ mọi người thường gọi vì tật ham ngủ say tít mắt. Khi bắt đầu bước chân vào showbiz, Tâm vẫn giữ tên gọi này như một kỷ niệm thơ ấu.

Bắt đầu Nam tiến vào năm 2009, Tâm Tít đã sở hữu một số bản hit thời đó như: Môi xinh, Nhắc lại trong nỗi nhớ,… Bên cạnh đó, cô còn làm VJ cho một số kênh truyền hình, đồng thời còn tham gia nhiều bộ phim như: “Giữa hai thế giới”, “Chiếc giường chia đôi”,… xuất hiện trong MV “Cho em một lần yêu” của Đông Nhi… Hoạt động mạnh mẽ nhất có lẽ phải kể đến mảng người mẫu ảnh khi cô xuất hiện trên hàng loạt thương hiệu thời gian dành cho giới trẻ lúc bấy giờ.

Không chỉ gây ấn tượng với khán giả với vẻ ngoài, cô nàng còn chinh phục thiện cảm của khán giả với những vai trò khác nhau ca sĩ, diễn viên, VJ. Dù không thực sự thành công ở mảng nào nhưng khán giả cũng công nhận sự “đa di năng” của cô nàng hot girl Hà Thành đời đầu.

Hình ảnh cô nàng hot girl Hà Thành lúc bắt đầu nổi tiếng

Vào năm 2014, cô gặp phải scandal ồn ào tình ái với thiếu gia Thế Bảo – anh trai Bảo Thy. Những biến cố về đời tư năm đó khiến cô “biến mất” khỏi showbiz, không còn xuất hiện trên bất kì phương tiện truyền thông đại chúng nào.

Vào những năm gần đây, nữ hotgirl Hà Thành 8X chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh. Cô làm chủ một thẩm mỹ viện và tự thành lập một thương hiệu thời trang riêng. Công việc kinh doanh của cô cũng khá thành công và phát đại, cô vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh côg việc của mình trên trang cá nhân.

Nhan sắc bị “thời gian bỏ quên”

Từng nổi đình đám vào rất nhiều năm về trước, hiện tại, có thể thấy rằng nhan sắc của Tâm Tít nhiều năm về trước với nhan sắc hiện tại không hề khác nhau mấy. Có chăng, vẻ đẹp ngọt ngào đã được thay thế bằng style quý cô sang trọng, thời thượng ở tuổi 33. Trải qua 2 lần sinh nở, nhan sắc của “bà mẹ 2 con” được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, “lão hoá ngược”, thậm chí còn được cộng đồng mạng bông đùa rằng cô đã “bị thời gian bỏ quên”.

Nhờ chăm chút cơ thể và duy trì chế độ ăn uống cũng như tập thể thao, thân hình của Tâm Tít vẫn cực hút mắt, nóng bỏng, không hề thua kém bất kì mỹ nhân nào trong showbiz. Cô tự tin thử sức các trang phục đa dạng cũng như “cân đẹp” mọi phong cách thời trang bởi body “không có chỗ chê” của mình.

Body của "bà mẹ 2 con" trong bộ bikini cực kì nóng bỏng

Dù đã rút lui khỏi ngành giải trí từ lâu, nhưng mỗi khi xuất hiện, cô đều rất chăm chút hình ảnh, và vẻ ngoài của mình, nhiều lời khen ngợi không ngớt dành cho cô nàng bởi nhan sắc sau 10 năm vẫn trẻ trung, xinh đẹp không tì vết.

Cuộc hôn nhân đầy bất ngờ và viên mãn

Vào năm 2015, cô bất ngờ lên xe hoa với Chu Ngọc Thành – một thiếu gia đồng thời là doanh nhân giàu có ở Hà Nội. Sau 7 năm hôn nhân, cặp đôi đã có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh.

Theo dõi cuộc sống thường ngày của cô trên trang cá nhân, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vì Tâm Tít đã lấy được một ông xã hết mực cưng chiều mình. Sau nhiều năm kết hồn, cả hai khi xuất hiện cùng nhau vẫn cực kì tình tứ như một cặp “vợ chồng son”. Ông xã của cô nàng còn thường xuyên đưa vợ đi du lịch khắp nơi, trải nghiệm những dịch vụ cao cấp, tặng cho cô những món quà đắt tiền hay thường xuyên tổ chức tiệc ở những không gian sang trọng, lãng mạn.

Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của Tâm Tít

Có thể thấy, sau khi kết hôn đến nay, cuộc sống hiện tại của Tâm Tít khá là viên mãn. Cô không còn hoạt động nghệ thuật, tập trung toàn bộ thời gian và sức lực vun vén cho gia đình nhỏ. Tâm Tít cảm thấy vui và hạnh phúc khi tự tay mình chăm sóc cho chồng và các con, vì thế cô không tiếc nuối khi rời khỏi showbiz và những dự án lớn.