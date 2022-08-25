So kè nhan sắc những bóng hồng bên cạnh các cầu thủ Việt, ai xinh đẹp hơn?

Mới đây, "team qua đường" vô tình chụp lại được khoảnh khắc cầu thủ Đoàn Văn Hậu tay trong tay với bạn gái Doãn Hải My trong chuyến đi du lịch tại Quy Nhơn, Bình Định. Những tấm ảnh chụp vội này được lộ ra gây nhiều sự chú ý đối với cộng đồng mạng.

Bóng đá - môn thể thao vua vốn là môn thể thao luôn được các khán giả cả nước quan tâm và mong chờ. Sau mỗi trận đấu, cuộc sống và đời tư của các cầu thủ cũng luôn giành được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là các bóng hồng xinh đẹp của các cầu thủ.

Sau nhiều năm hẹn hò, cầu thủ Hà Đức Chinh đã chính thức đưa bạn gái hot girl Mai Hà Trang về dinh. Mai Hà Trang sinh năm 1998 tại Bắc Giang, cô nàng từng theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Nàng hot girl có gần 50k lượt followers trên mạng xã hội, gây ấn tượng với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn, mũi cao, da trắng. Trên Instagram, Hà Trang cũng thu hút người xem với nhiều hình ảnh khoe body bốc lửa. Có thể thấy, nhan sắc và vóc dáng của bà xã Hà Đức Chinh không thua kém bất kì bất cứ nàng WAGs nào.

Được biết, Doãn Hải My (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên lớp chất lượng cao Đại học Luật Hà Nội. Cô gái xinh đẹp này sở hữu một loạt thành tích đáng nể như: 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn 3 năm cấp 3, thành viên của đội tình nguyện sinh viên đại học Luật. Đặc biệt, Hải My còn gây ấn tượng với trình độ tiếng Anh IELTS 7.0. Cô sở hữu gương mặt thanh tú cùng mới gu thời trang gợi cảm và quyến rũ.

Nàng hot girl có gần 50k lượt followers trên mạng xã hội, gây ấn tượng với gương mặt ưa nhìn

Cả hai chính thức về chung một nhà sau nhiều năm hẹn hò

Đỗ Thị Vóc - vợ hậu vệ Nguyễn Văn Dũng

Đỗ Thị Vóc là vợ của hậu vệ CLB Hà Nội Văn Dũng, cô đến từ Thái Bình, sinh năm 1995. Cô từng theo học hệ Thạc sĩ Quản lý kinh doanh quốc tế tại đại học Middlesex - thuộc top các trường ĐH hiện đại nhất Anh Quốc. Được biết, ngoài học lực đáng gờm thì mức học phí kèm chi phí sinh hoạt ở London - nơi cô đang học tập cũng nằm hàng top 500 đại học hàng đầu thế giới.

Đỗ Thị Vóc theo học tại trường nằm trong top 500 ngôi trường hàng đầu trên thế giới

Trong 8 năm yêu nhau, cả 2 đã từng có khoảng thời gian yêu xa khi cô nàng học tập ở Anh quốc thì chàng ở Hà Nội tập trung cho sự nghiệp đá bóng của mình. Đến cuối tháng 1/2021, cả 2 chính thức về chung một nhà.

Cả hai cũng đã về chung một nhà sau 8 năm yêu nhau

Nguyễn Khánh Linh - vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng

Sau nhiều năm bên nhau, đến đầu năm 2021, trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái Nguyễn Khánh Linh đã chính thức về chung một nhà.

Vợ Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, quê gốc ở Hà Tĩnh sau sinh sống ở Bắc Ninh. Cô là con gái trong một gia đình giàu có.

Được biết trước khi trở thành kết hôn với Nguyễn Tiến Dũng, hot girl sinh năm 1997 từng đi du học tại Singapore và là cựu học sinh ngành Quản trị Kinh doanh thuộc trường MDIS Business School. Cô nàng sau đó về nước tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn của gia đình. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Khánh Linh đã là quản lý một khách sạn lớn ở TP. Bắc Ninh và có nguồn thu nhập ổn định.

Hiện tại, gia đình nhỏ của Bùi Tiến Dũng chào đón thêm một cô con gái đáng yêu

Quỳnh Anh - vợ trung vệ Duy Mạnh

Từ lúc bắt đầu nhận được sự quan tâm, chuyện tình yêu của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và cô tiểu thư "cành vàng lá ngọc" Quỳnh Anh luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Được biết, cô từng là sinh viên ngành Luật của Học viện Ngoại giao Hà Nội. Ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn, em vợ tiền đạo Văn Quyết, kể sương sương đủ thấy gia thế nhà Quỳnh Anh - vợ của Duy Mạnh khủng đến mức nào rồi.

Cả hai đã có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng trước khi tiến tới hôn nhân

Kết hôn vào năm 2020 sau nhiều năm yêu nhau, đám cưới của cặp đôi được coi là một trong những đám cưới hoành tráng nhất thời điểm đó khi còn quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.