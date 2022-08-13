Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng vụ đeo ngược sash “Người đẹp áo dài” cho thí sinh tại MWVN 2022, dân tình cũng phải bật cười mà "gật đầu" vì quá thuyết phục

Cô là người đẹp xứ Thanh đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam, trở thành niềm tự hào của địa phương. Ngày trở về sau đăng quang của nàng hậu thực sự là ngày hội của người dân quê Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Hoa hậu thi Miss World 2022 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc.

Nàng hậu được các mọi người vô cùng yêu mến bởi tính cách ngoan hiền, giỏi giang và đặc biệt cô rất gần gũi với người xung quanh. Những tính cách đó cũng giúp cô nàng có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Là một người tự tin, tỏa sáng và không hay xảy ra sai sót trong công việc, tuy nhiên, mới đây tại đêm trao giải MWVN 2022, nàng hậu đã gặp một sự cố "giở khóc giở cười" khi cô trao ngược sash "Người đẹp áo dài" cho thí sinh Đặng Thị Kim Thoa đã khiến cư dân mạng phải phì cười.

Nàng hậu gặp sự cố "giở khóc giở cười" tại đêm chung kết MWVN 2022.

Khi Đỗ Thị Hà trao sash nhiều khán giả đã phát hiện cô nàng dường như khá bối rối. Kết quả người đẹp đã đeo ngược sash cho thí sinh Đặng Thị Kim Thoa giành giải phụ "Người đẹp áo dài". Sự cố này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên một số diễn đàn và được dân tình không ngừng bàn tán.

Nàng hậu khi đã vô cùng lúng túng khi phát hiện đã đeo ngược sash cho thí sinh

Sau khi sự cố xảy ra, người đẹp xứ Thanh đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh về sự cố ở dưới phần bình luận của bài viết: "Các bà vui vẻ quay ngang màn hình ra xem được không, tôi xin lỗi lúc đó túng quá nên tôi đeo ngược bên". Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú trước động thái tinh tế của cô nàng, thậm chí một số khán giả cho rằng Đỗ Thị Hà đã cố gắng để có thể đeo sash cho thí sinh đạt giải phụ "Người đẹp áo dài".

Màn "bẻ lái" siêu nhanh của nàng hậu khiến dân tình dù muốn giận cũng phải "nhắm mắt làm ngơ" vì quá đáng yêu và thuyết phục.

Cách mà nàng hậu "bẻ lái" sự việc khiến cộng đồng mạng cảm thấy yêu quý cô nàng nhiều hơn, bởi tính cách hòa đồng, thân thiện cùng cách xử lí tình huống vô cùng dễ thương và văn minh. Trước sự đáng yêu này, nhiều khán giả đồng ý "gật đầu" "bỏ qua" vì lý do vô cùng thuyết phục của cô nàng.