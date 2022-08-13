Á hậu Kim Duyên phát ngôn "gây sốt": Nhiều Hoa hậu, Á hậu nhưng đã làm được gì cho xã hội

Người đẹp Kim Duyên thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc "Hoa hậu, Á hậu có phải một nghề không?". Cô cho biết mỗi nghề nghiệp chỉ có giá trị khi mỗi người đóng góp gì đó cho cộng đồng.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Cô cao 1,73 mét, số đo hình thể lần lượt 90-64-94 cm. Năm 2019, cô là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó thi Miss Universe 2021, vào Top 16 chung cuộc. Kim Duyên từng góp mặt trong 50 người đẹp vào cuộc bình chọn danh hiệu Miss Grand Slam 2021, do Global Beauties công bố. Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trải qua nhiều thăng trầm tại các đấu trường nhan sắc khốc liệt, giờ đây cô nàng đã có cho mình một chỗ đứng trong làng giải trí Việt. Những ngày qua cô nàng liên tục vướng vào những nghi vấn như khai gian học vấn, bị buộc thôi học. Cứ nghĩ những tin đồn này sẽ làm khó nàng hậu, nhưng cô nàng vẫn luôn cố gắng để vượt qua, liên tục tham gia nhiều hoạt động cũng như góp mặt tại nhiều sự kiện hay các buổi phỏng vấn.

Dù vướng vào nhiều lùm xùm không đáng có, nàng hậu vẫn rất chăm chỉ hoạt động sau khi đăng quang. Mới đây, cô nàng cũng xuất hiện trong teaser Gõ cửa trái tim tập 15, Á hậu Kim Duyên khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin. Người đẹp có dịp trải lòng về công việc và quan điểm sống thông qua hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc quốc tế. Nhắc đến cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, Kim Duyên không khỏi tiếc nuối vì chỉ dừng chân với danh hiệu Á hậu 2. Người đẹp cho biết cô ấp ủ quyết tâm mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam, không thể hoàn thành ước mơ mình đặt ra, nàng hậu đã luôn tiếc nuối vì điều này trong một thời gian.

Nàng hậu vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể đạt được danh hiệu cao nhất về cho Việt Nam. Tuy vậy, cô nàng vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì có ê-kíp hùng hậu đồng hành với người đẹp, còn có hậu phương vững chắc là cha mẹ. Kim Duyên xúc động cho biết gia đình là điểm dựa tinh thần và động lực để cô chinh phục ước mơ của bản thân. “Tôi đã nhìn thấy rất nhiều giọt nước mắt của cha mẹ, và cả sự lo lắng của họ”, người đẹp Cần Thơ chia sẻ. Đặc biệt, khi được hỏi “Hoa hậu, Á hậu có phải là một nghề không?”, người đẹp thẳng thắn chia sẻ: “Dù là bác sĩ, luật sư, y tá… hay tất các ngành nghề đều có nhiều (người) mà, không chỉ riêng Hoa hậu, Á hậu. Chỉ là Hoa hậu, Á hậu là người của công chúng nên mọi người quan tâm nhiều hơn. Theo tôi nghĩ, những cô gái Hoa hậu, Á hậu tuy rất nhiều nhưng quan trọng là họ làm được gì cho cộng đồng. Mỗi người góp một phần sức mạnh, tiếng nói của mình mới là điều quan trọng”. Cô cho biết, dù làm bất kì nghề nghiệp nào thì quan trọng nhất là mỗi người đã đóng góp được gì cho cộng đồng.

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