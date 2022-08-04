Tân Miss Universe Thailand 2022 Anna Sueangam-iam - nàng hoa hậu lớn lên từ bãi rác

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu cùng khả năng ngoại ngữ tốt, Anna Sueangam-iam đăng quang tại cuộc thi Miss Universe Thailand năm nay.

Đăng quang vào 30/7, xuất thân và cuộc sống của nàng hậu vẫn đang khiến khán giả quan tâm. Cô chia sẻ rằng cô trải qua cuộc sống khó khăn, tuổi thơ gắn liền bãi rác vì cả bố và mẹ đều làm công việc thu gom rác thải ở Bangkok. Cha của Anna Sueangam-iam - làm nghề thu gom rác. Ông mặc bộ đồng phục lao động hàng ngày. Mẹ của Anna Sueangam-iam là lao công, làm thêm nghề giúp việc để tăng thu nhập. Đồ chơi của cô đều được bố mẹ nhặt về, rửa sạch rồi vá hoặc gắn lại cho con. Thuở nhỏ, Anna Sueangam-iam không được đi chơi đó đây như bạn bè cùng trang lứa. Cô chỉ được ngắm thành phố khi ngồi trên xe rác, theo cha đi làm. "Tôi không thể thay đổi số phận khi sinh ra nhưng tôi nỗ lực để thay đổi cuộc đời mình sau này", cô chia sẻ.

Tân Hoa hậu chụp cùng ba

Anna Sueangam-iam nói cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương từ bà và cha mẹ. Tình yêu của người thân chính là chìa khóa giúp cô thành công ở cuộc thi, là động lực để cô học hành, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Thái Lan.

Tại Miss Universe Thailand 2022, cô chinh phục giám khảo bằng khiến thức cùng với tài hùng biện sâu sắc. Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi: "Trước tình hình thế giới hiện nay bị tác động bởi chiến tranh, dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều người đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nếu được trao danh hiệu hoa hậu, bạn sẽ gửi thông điệp gì đến mọi người?", cô trả lời: "Tôi muốn nói rằng bạn không phải người duy nhất từng tuyệt vọng. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng chúng ta phải học cách thích nghi, có thể vấp ngã nhưng rồi sẽ đứng dậy. Bất kể trong tình huống nào, hãy tin vào bản thân. Tôi đã làm được và các bạn cũng vậy".

Anna Sueangam-iam đăng quang tại cuộc thi Miss Universe Thailand 2022

Đương kim Miss World 2021 Karolina Bielawska và Miss World 2019 Toni-Ann Singh sẽ làm giám khảo Miss World Việt Nam 2022 Chung kết hoa hậu Việt Nam 2022 dự kiến được tổ chức tại Quy Nhơn với quy mô hoành tráng. Để làm tăng sự uy tín và độ “khủng” của cuộc thi, ban tổ chức đã quyết định mời Hoa hậu thế giới về để làm giám khảo.

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