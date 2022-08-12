Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, "đốt mắt" người xem

Nhịp sống trẻ 12/08/2022 11:44

MC Ngô Mai Phương - một trong những nữ MC đẹp nhất nhì VTV diện bikini cực hút mắt

Ngô Mai Phương có lẽ không phải là cái tên xa lạ đối với những khán giả thường xuyên xem truyền hình VTV. Cô là gương mặt quen thuộc cũng như là MC được yêu thích khi cầm mic những chương trình nổi tiếng như "Bữa trưa vui vẻ", "Ngày xưa chill phết",.. Sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, cô nàng còn từng giành được ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên khi còn đang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thậm chí, cô còn từng gây sốt khi nộp đơn dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vào năm 2020, tuy nhiên, cô nàng rút đơn dự thi vì không thể sắp xếp thời gian ổn thoả và hợp lý.

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 1
Vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo của MC "Bữa trưa vui vẻ"

Hiện tại, cô nàng vẫn đang gắn bó với VTV dù sau khi kết hôn, thời gian của cô có phần hạn hẹp hơn lúc còn độc thân. Cô chia sẻ rằng: "Thời gian đầu sau khi kết hôn thì Phương khá hoang mang vì khối lượng công việc nhiều mà thời gian lại hạn hẹp. Tuy nhiên, sau đó Phương sắp xếp được ổn thỏa thì tức là Phương phải giảm thiểu công việc. Trước đây, Phương thuộc tuýp 'tham công tiếc việc'. Nhưng từ khi lấy chồng, Phương tiết chế hơn và cũng nhận được sự thông cảm, thấu hiểu từ các anh chị đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan nên dù trong công việc hay cuộc sống đều ổn cả".

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 2

Mới đây, Mai Phương đã chia sẻ những hình ảnh mặc bikini trong chuyến du lịch biển vào mùa hè đầy nóng bỏng. Vốn theo style tiểu thư đài cát, nhẹ nhàng thanh thoát, hình ảnh cô mặc bikini được cô chia sẻ lên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm cùng lời khen có cánh. Cô chia sẻ, vì tính chất công việc, cô cần hạn chế đăng những hình ảnh quá sexy lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô trở nên cởi mở và tự tin hơn với hình thể của mình, đồng thời cũng khá thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh "bỏng mắt" này. 

Chia sẻ về bí quyết giữ dáng, cô tiết lộ với độc giả rằng cô có chế độ ăn uống hợp lý và tập thể thao nhẹ nhàng. Cô cho rằng phụ nữ không nên tập các bài thể thao với cường độ nặng, bởi vì như vậy sẽ khiến cơ bắp phát triển nhiều, vô tình làm mất đi sự nữ tính và nhẹ nhàng của phái nữ. Chính những bí quyết này giúp nàng MC sở hữu một body đầy quyến rũ, săn chắc và không có chút mỡ thừa. 

Cùng xem một vài hình ảnh của cô nàng MC Mai Phương khi diện những bộ đồ nóng bỏng nhé:

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 3

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 4

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 5

 Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 6

Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 7

 Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 8

 Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, 'đốt mắt' người xem - Ảnh 9

Sở hữu thân hình "chuẩn không cần chỉnh", nữ MC cực sexy trong bộ bikini thả dáng bên bờ biển.

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