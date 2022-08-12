Nữ MC xinh đẹp nhất nhì VTV khoe hình ảnh diện bikini đầy nóng bỏng, "đốt mắt" người xem

Ngô Mai Phương có lẽ không phải là cái tên xa lạ đối với những khán giả thường xuyên xem truyền hình VTV. Cô là gương mặt quen thuộc cũng như là MC được yêu thích khi cầm mic những chương trình nổi tiếng như "Bữa trưa vui vẻ", "Ngày xưa chill phết",.. Sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, cô nàng còn từng giành được ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên khi còn đang theo học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thậm chí, cô còn từng gây sốt khi nộp đơn dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vào năm 2020, tuy nhiên, cô nàng rút đơn dự thi vì không thể sắp xếp thời gian ổn thoả và hợp lý.

Vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo của MC "Bữa trưa vui vẻ"

Hiện tại, cô nàng vẫn đang gắn bó với VTV dù sau khi kết hôn, thời gian của cô có phần hạn hẹp hơn lúc còn độc thân. Cô chia sẻ rằng: "Thời gian đầu sau khi kết hôn thì Phương khá hoang mang vì khối lượng công việc nhiều mà thời gian lại hạn hẹp. Tuy nhiên, sau đó Phương sắp xếp được ổn thỏa thì tức là Phương phải giảm thiểu công việc. Trước đây, Phương thuộc tuýp 'tham công tiếc việc'. Nhưng từ khi lấy chồng, Phương tiết chế hơn và cũng nhận được sự thông cảm, thấu hiểu từ các anh chị đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan nên dù trong công việc hay cuộc sống đều ổn cả".