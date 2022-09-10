Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng

Nhịp sống trẻ 10/09/2022 14:28

Mới đây, hình ảnh tiền đạo Công Phượng cùng bà xã Viên Minh đưa con trai tới dự tiệc sinh nhật vợ của HLV Kiatisuk tối 5/9 tại Pleiku thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đối với ai yêu mến môn “thể thao vua” thì Công Phượng chắc hẳn không phải là cái tên xa lạ trong lòng người hâm mộ. Chàng tiền đạo không chỉ được quan tâm trên sân bóng mà cuộc sống đời tư của anh cũng được chú ý. Mối tình đẹp của anh và bà xã Tô Ngọc Viên Minh tốn nhiều giấy mực của báo chí từ khi bắt đầu yêu nhau. Cả hai yêu nhau từ năm 2018 và đến năm 2020 thì tổ chức lễ cưới, Công Phượng lên chức bố vào năm 2021. 

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 1

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 2
Cả hai hẹn hò từ năm 2018 và cực kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Vốn là cầu thủ nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo thì việc anh hiếm hoi lộ ảnh con trai trước truyền thông cũng là điều dễ hiểu. Hình ảnh của nhóc tỳ chỉ được xuất hiện qua ống kính của người khác chụp, còn vợ chồng Công Phượng – Viên Minh hầu như chưa từng chia sẻ.

Tối ngày 5/9 vừa qua, Công Phượng đã dự một buổi tiệc sinh nhật của HLV Kiatisuk, khoảnh khắc con trai Công Phượng chiếm trọn spotlight trên mạng xã hội. Cụ thể, trong đoạn clip được ghi lại, bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Xuân Trường, Minh Vương,…

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 3
Công Phượng cùng gia đình trong buổi tiệc sinh nhật của vợ HLV trưởng HAGL.

Gây chú ý hơn cả là tiền đạo Công Phượng khi anh dẫn theo cả bà xã Viên Minh cùng cậu con trai kháu khỉnh tên là Mito. Hình ảnh lập tức gây sự chú ý với netizen bởi đây là lần đầu tiên lộ hình ảnh rõ mặt của cậu bé. Trộm vía quý tử đầu lòng của anh chàng tiền đạo trông rất đáng yêu, bảnh trai.

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 4
Quý tử Mito chiếm spotlight trong đoạn clip được ghi lại ở buổi sinh nhật. 

Trước đó, quý tử Mito nhà Công Phượng – Viên Minh cũng đã từng lộ diện cùng bố mẹ khi các cầu thủ CLB HAGL có buổi tụ tập hát karaoke cùng nhau sau buổi tập luyện. Lúc này, con trai Công Phượng được 8 tháng tuổi, em bé được bố bế ngồi trên đùi.

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 5

 

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 6
Một trong những lần hiếm hoi lộ mặt quý tử của Công Phượng - Viên Minh.

Sau lần lộ diện ở quán karaoke, nhóc tỳ Mito cũng xuất hiện trong khoảnh khắc khi Công Phượng sang thăm nhà cầu thủ Quế Ngọc Hải. Trên story cá nhân, vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải – Dương Thùy Phương khoe ảnh 2 ông bố "bỉm sữa" cưng nựng 2 nhóc tì vô cùng đáng yêu.

Vợ chồng Công Phượng lần đầu lộ diện cùng quý tử đầu lòng - Ảnh 7

Có thể nói, dù kín tiếng và ít khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội, nhưng mỗi lần vợ chồng Công Phượng Viên Minh có động thái mới lại thu hút sự chú ý của mọi người. 

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