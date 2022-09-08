Những món đồ chơi Trung thu xưa làm “điên đảo” gợi nhớ thời tuổi thơ 8x, 9x

Ngoài đèn ông sao là món đồ chơi Trung thu quá đỗi quen thuộc đối với tuổi thơ mỗi người thì tò he cũng là đồ chơi truyền thống được các bạn nhỏ thích thú.

Bên cạnh những món đồ chơi hiện đại, đồ chơi truyền thống của Tết Trung thu xưa vẫn còn tồn tại, giữ được những nét đáng yêu riêng và gợi nhớ cho nhiều thế hệ mỗi dịp tháng Tám về.

Trống ếch là một trong những món đồ chơi phát ra tiếng kêu "cắc, tùng" đặc trưng trong dịp Trung thu.

Trống bỏi là loại trống góp phần tạo nên âm thanh “cắc”, “tùng” rộn ràng quen thuộc mỗi dịp Trung thu đến không đâu ngoài trống ếch.

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Những đứa trẻ ngày đó cứ nghe thấy tiếng trống ếch vào mỗi dịp Trung thu là xốn xang trong lòng. Ai cũng muốn được có một chiếc trống ếch để gõ như thể hiện “đẳng cấp” tuổi thơ. Năn nỉ bố mẹ mua cho để có một Trung Thu trọn vẹn niềm vui.

Mặt nạ giấy bồi với các khuôn hình quen thuộc như ông Địa, chú Tễu, Chí Phèo, Thị Nở… cũng vẫn được yêu thích.

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Chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không này ắt hẳn đứa con trai nào cũng có mỗi dịp Trung Thu đến.

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Đèn kéo quân hay còn gọi là đèn cù, thường xuất hiện vào dịp Trung thu. Khi đốt nến, ánh lửa sẽ làm nóng không khí khiến đèn quay tròn và những hình ảnh thiết kế bên trong hiện ra như rối bóng.

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Đèn cù cũng là một trong những món đồ chơi Trung Thu truyền thống có mặt trong thời thơ ấu của nhiều thế hệ người Việt Nam.

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Đầu sư tử là một món đồ chơi Trung thu truyền thống và lâu đời nhất của Việt Nam mà đến giờ vẫn được trẻ em yêu thích.

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Những chiếc đầu lân làm bằng song và tre, bên ngoài bồi bằng giấy và vẽ thêm màu sắc. Cứ mỗi dịp Trung thu về là nhiều làng quê tổ chức các đội múa lân sư tử cho trẻ em đón Tết Trung thu thêm thú vị.