Mừng tuổi mới, em gái Công Vinh tung loạt ảnh khoe đường cong quyến rũ như Ngọc Trinh

Mới đây, em gái Công Vinh - Khánh Chi đăng tải lên trang cá nhân một bộ ảnh gợi cảm để chào đón tuổi mới. Người đẹp chia sẻ: "Hôm nay là ngày đặc biệt một thiên thần xuất hiện. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn vì vẫn còn sức khoẻ để làm việc và cống hiến với những đam mê của mình! Tuổi mới không mong gì hơn chỉ mong bản thân luôn đủ bản lĩnh, vững vàng để vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Happy birthday to me".

Trong ảnh, người đẹp này diện một bộ body suit màu trắng khoe đường cong cơ thể gợi cảm, vòng eo con kiến và làn da trắng nõn. Có thể thấy, từng đường nét trên gương mặt của cô đều rất hài hòa cân đối, cộng với layout trang điểm càng khiến người đẹp 33 tuổi thêm phần lung linh.

Khánh Chi diện một bộ body suit màu trắng khoe đường cong cơ thể gợi cảm, vòng eo con kiến và làn da trắng nõn - Ảnh: Internet

Nhìn Khánh Chi, ai cũng bày tỏ trầm trồ bởi ngoài 30 tuổi và trải qua 1 lần sinh nở nhưng sắc vóc chính chủ đúng là chả phải dạng vừa đâu. Bên dưới bình luận, nhiều người bày tỏ xuýt xoa trước vẻ ngoài ngày càng thăng hạng của Khánh Chi, cho rằng cô còn đẹp không kém sao nữ Vbiz nào. Trước đó, bà mẹ đơn thân cũng tổ chức tiệc sinh nhật sớm cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai Công Vinh - Thủy Tiên.

Trước đó vài ngày, Khánh Chi cũng đã đón sinh nhật sớm với bố mẹ, có cả anh trai Công Vinh và chị dâu Thủy Tiên tham dự - Ảnh: Internet

Khánh Chi sinh năm 1989, từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên. Không chỉ được biết tới là em gái của cầu thủ Công Vinh, Khánh Chi còn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ca hát, vũ đạo tốt.

Cô được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

Khánh Chi bị anh trai can ngăn, ko muốn cho vào showbiz vì sợ em gái vướng phải thị phi. Thế nhưng vì đam nghê ca hát, Khánh Chi và người bạn thân vẫn quyết tâm thành lập nhóm nhạc và hoạt động trình diễn một thời kì ngắn.

Khánh Chi quyết định trở về Việt Nam sinh sống để dành thời gian nhiều hơn bên con gái và gia đình - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân vỡ, em gái Công Vinh sang Singapore làm việc. Cô nhận được nhiều lời mời trình diễn tại những quán bar tên tuổi. Cuộc sống dần ổn định nhưng Khánh Chi dường như kín tiếng hơn về đời tư. Thời kì sắp tới, Khánh Chi quyết định về Việt Nam sinh sống để dành thời kì nhiều hơn bên người thân. Cô được khen ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn.