Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 12:20

Chỉ một hàng động nhỏ của Quang Linh Vlog, khiến dân mạng khen ngợi sự ga-lăng, tinh tế của anh chàng.

Sau 7 ngày thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những hành động tình tứ. Vì vậy, cặp đôi là một trong những couple được người hâm mộ "đẩy thuyền" đầy quyết liệt. Bởi cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả.

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 1
Thời gian qua, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những hành động tình tứ - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn clip trong chuyến từ thiện của cặp đôi tại Angola bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip ghi lại màn văn nghệ đầy thú vị của Thùy Tiên - Quang Linh khi đang di chuyển trên xe.

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 2
cặp đôi là một trong những couple được người hâm mộ "đẩy thuyền" đầy quyết liệt - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trong khi Thùy Tiên say sưa hát ca khúc Ai chung tình được mãi, Quang Linh đã chịu trách nhiệm cầm điện thoại để nàng hậu có thể thoải mái xem lời. Chưa hết, tay kia của Quang Linh cũng tranh thủ cầm chiếc điện thoại khác để quay lại phần hát hò của Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 3
Hành động của Quang Linh dù không quá to tát nhưng khiến dân mạng khen ngợi sự ga-lăng, tinh tế - Ảnh: Internet

Hành động của Quang Linh dù không quá to tát nhưng khiến dân mạng khen ngợi sự ga-lăng, tinh tế của anh chàng. Qua đó có thể thấy được Quang Linh rất quan tâm cũng như để ý đến những chi tiết nhỏ khi ở bên cạnh Thùy Tiên. 

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 4

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 5

Hoa hậu Thùy Tiên say sưa hát 'bài tủ', nhưng điều khiến dân mạng dậy 'sóng' lại là hành động 'ga-lăng' của Quang Linh Vlog - Ảnh 6

Hậu chuyến đi tại Angola, loạt ảnh cưới của Thùy Tiên và Quang Linh được cộng đồng mạng photoshop, nhưng ai nấy cũng mong đợi cả hai sớm thành 1 đôi - Ảnh: Internet

Hậu chuyến đi tại Angola, Thùy Tiên và Quang Linh ít khi gặp gỡ do khác biệt về địa lý cũng như công việc. Tuy nhiên, những khoảnh khắc thân thiết trước đó của cả 2 luôn được khán giả nhớ đến. Chắc chắn rất nhiều người hâm mộ mong muốn cặp đôi sẽ sớm hội ngộ vào một ngày không xa.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thuỳ Tiên Quang Linh Vlog Thuỳ Tiên - Quang Linh

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