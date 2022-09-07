Chỉ một hàng động nhỏ của Quang Linh Vlog, khiến dân mạng khen ngợi sự ga-lăng, tinh tế của anh chàng.
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Sau 7 ngày thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những hành động tình tứ. Vì vậy, cặp đôi là một trong những couple được người hâm mộ "đẩy thuyền" đầy quyết liệt. Bởi cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả.
Mới đây, một đoạn clip trong chuyến từ thiện của cặp đôi tại Angola bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip ghi lại màn văn nghệ đầy thú vị của Thùy Tiên - Quang Linh khi đang di chuyển trên xe.
Cụ thể, trong khi Thùy Tiên say sưa hát ca khúc Ai chung tình được mãi, Quang Linh đã chịu trách nhiệm cầm điện thoại để nàng hậu có thể thoải mái xem lời. Chưa hết, tay kia của Quang Linh cũng tranh thủ cầm chiếc điện thoại khác để quay lại phần hát hò của Thùy Tiên.
Hành động của Quang Linh dù không quá to tát nhưng khiến dân mạng khen ngợi sự ga-lăng, tinh tế của anh chàng. Qua đó có thể thấy được Quang Linh rất quan tâm cũng như để ý đến những chi tiết nhỏ khi ở bên cạnh Thùy Tiên.
Hậu chuyến đi tại Angola, Thùy Tiên và Quang Linh ít khi gặp gỡ do khác biệt về địa lý cũng như công việc. Tuy nhiên, những khoảnh khắc thân thiết trước đó của cả 2 luôn được khán giả nhớ đến. Chắc chắn rất nhiều người hâm mộ mong muốn cặp đôi sẽ sớm hội ngộ vào một ngày không xa.