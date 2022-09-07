Sau 7 ngày thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những hành động tình tứ. Vì vậy, cặp đôi là một trong những couple được người hâm mộ "đẩy thuyền" đầy quyết liệt. Bởi cả hai không chỉ được nhận xét là có tướng "phu thê", cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại những nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả.

Thời gian qua, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng bởi những hành động tình tứ - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn clip trong chuyến từ thiện của cặp đôi tại Angola bất ngờ được chia sẻ lại và nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, đoạn clip ghi lại màn văn nghệ đầy thú vị của Thùy Tiên - Quang Linh khi đang di chuyển trên xe.