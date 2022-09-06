'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước

Nhịp sống trẻ 06/09/2022 19:03

Phương Nhi đã để lộ nhan sắc của mình từ thuở học trò cấp 2, cấp 3, trong loạt ảnh chụp cùng mẹ mà nàng Á hậu mới đăng tải.

Nguyễn Phương Nhi, 20 tuổi, vượt qua hàng nghìn cô gái để trở thành Á hậu 2 trong cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Người đẹp từng được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất vòng chung kết. 

'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 1
Á hậu 2 của Miss World Vietnam 2022 thuộc về Nguyễn Phương Nhi - Ảnh: Internet

Không những vậy, Á hậu Phương Nhi còn được biết đến là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất của Miss World Vietnam 2022 với số đo chỉ 57 cm. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng là 80 - 57 -88. Sau sân chơi sắc đẹp đình đám này, mọi hoạt động, cập nhật của Phương Nhi đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. 

Mới đây, Á hậu Phương Nhi đã đăng tải một số hình ảnh cũ nhân dịp sinh nhật của mẹ. Cô nàng không quên gửi tới mẹ những lời nhắn nhủ xúc động. Trong loạt ảnh chụp cùng mẹ, Phương Nhi đã để lộ nhan sắc của mình từ thuở học trò. Có thể thấy, từ thuở niên thiếu ấy, Phương Nhi đã vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Bên cạnh đó, dáng người nhỏ nhắn, cao ráo càng khiến cô bé Phương Nhi ngày nào thêm nổi bật.

'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 2
Phương Nhi đăng tải loạt ảnh với mẹ từ thời cô còn ở độ tuổi học trò - Ảnh: Internet

 'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 3'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 4

Hiện, mỹ nhân sinh năm 2002 theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Ngoài tiếng Anh, cô còn học thêm tiếng Tây Ban Nha. Hồi cấp 3, cô nhiều năm có tên trong danh sách đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Nữ sinh tham gia nhiều hoạt động xã hội như Dự án Khuyến học Đom Đóm, Talkshow TEDx, là thành viên ban Truyền thông - Kỹ thuật của Câu lạc bộ Tổ chức Sự kiện, Đại học Luật Hà Nội.

'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 5
Mỹ nhân sinh năm 2002 theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội - Ảnh: Internet

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'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước - Ảnh 8
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