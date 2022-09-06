'Khui' loạt ảnh thời đi học của Á hậu Phương Nhi: Đúng là đẹp từ trong trứng nước

Nguyễn Phương Nhi, 20 tuổi, vượt qua hàng nghìn cô gái để trở thành Á hậu 2 trong cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Người đẹp từng được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất vòng chung kết.

Á hậu 2 của Miss World Vietnam 2022 thuộc về Nguyễn Phương Nhi - Ảnh: Internet

Không những vậy, Á hậu Phương Nhi còn được biết đến là thí sinh sở hữu vòng eo nhỏ nhất của Miss World Vietnam 2022 với số đo chỉ 57 cm. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70 với số đo 3 vòng là 80 - 57 -88. Sau sân chơi sắc đẹp đình đám này, mọi hoạt động, cập nhật của Phương Nhi đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.