Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi

Nhịp sống trẻ 05/09/2022 18:30

chàng tổng tài 9X Phan Thành đã cùng vợ nhau đi du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 vừa qua.

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Primmy Trương và Phan Thành đã cùng nhau đi du lịch. Trên trang cá nhân, vợ tổng giám đốc trẻ tuổi đăng ảnh diện đồ bơi màu trắng cùng áo lưới. Bên cạnh những bức ảnh, vợ tổng giám đốc Phan Thành còn để lại dòng caption: "Huy chương vàng cho ba Kyle vì chụp được những tấm hình mà mẹ Kyle có thể post lên IG được".

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 1
Vợ tổng giám đốc trẻ tuổi đăng ảnh diện đồ bơi màu trắng cùng áo lưới - Ảnh: Internet

 

Qua chia sẻ có thể thấy, phu nhân của Primmy Trương đang dành lời khen cho chồng của mình vì khả năng chụp ảnh có tâm.

 

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 2

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 3
Primmy Trương đang dành lời khen cho chồng của mình vì khả năng chụp ảnh có tâm - Ảnh: Internet

Phan Thành kết hôn với Xuân Thảo vào cuối tháng 1/2021. Ngày vui của đôi trẻ ngoài dàn siêu xe trăm tỷ ở lễ rước dâu, không gian tiệc cưới 20 tỷ, còn có dàn khách mời toàn nhân vật nức tiếng như đại gia Minh Nhựa, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu trang, rich kid Chloe Nguyễn,...

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 4
Phan Thành kết hôn với Xuân Thảo vào cuối tháng 1/2021 - Ảnh: Internet

Tháng 9 cùng năm, họ đã đón chào con đầu lòng. Đó là một bé trai vô cùng đáng yêu tên Phan Thành Kiên (nick name Kyle). Nếu như thời còn yêu, Phan Thành thường xuyên nói lời ngọt ngào dành cho Primmy Trương trên mạng xã hội thì sau khi kết hôn, doanh nhân kiệm lời hơn nhưng anh vẫn luôn dành sự quan tâm và yêu thương cho vợ con.

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 5

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 6Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 7

Primmy Trương kể từ khi về chung một nhà với thiếu gia Phan Thành, cô luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, công chúng. Thiên kim tiểu thư Sài Thành từng giấu nhẹm chuyện bầu bí, mãi về sau, khi đã sinh con được 1 tháng mới công khai mẹ tròn con vuông.

Sau sinh 1 tháng, vợ thiếu gia Phan Thành còn khá mũm mĩm nhưng vẫn rất tươi tắn công khai con trai đầu lòng cho người hâm mộ. Primmy Trương từ trước khi làm dâu hào môn đã là người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm mẫu, trình diễn thời trang, KOLs review mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da.

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 8

Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 9
Hiếm lắm mới thấy vợ tổng giám đốc Phan Thành khoe body gợi cảm thôi rồi - Ảnh 10
 Primmy Trương từ trước khi làm dâu hào môn đã là người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc làm mẫu - Ảnh: Internet

Do đó, không giống như suy nghĩ của số đông, khi làm dâu gia tộc giàu có, Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại. Primmy Trương chẳng ngại món tẩy tóc, gẩy light xanh màu chói lọi và ăn mặc rất thời thượng xuống phố.

 

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