Xoài Non lên tiếng đáp trả trước tin đồn "dính bầu"

Trước nghi vấn của netizen về việc có em bé, Xoài Non đã ngay lập tức lên tiếng đính chính
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Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2022), là một hotgirl mạng xã hội được nhiều người biết đến bởi nhan sắc lai Tây cùng chuyện tình yêu lãng mạn với streamer Xemesis (sinh năm 1989). Sau khi lên xe hoa, chuyện hôn nhân - gia đình của Xoài Non rất được netizen quan tâm.
Mới đây, nàng hotgirl đã được cho là có em bé khi đăng tải hình ảnh thả dáng với bikini trên biển. Bên cạnh những lời khen cho vóc dáng "chuẩn", có người cho rằng nàng hotgirl trông như đang có thai. Trước tin đồn này, Xoài Non đã ngay lập tức trả lời đính chính dưới phần bình luận. Cô nàng cho biết do mình ăn quá nhiều nên bụng hơi to một chút, và sẽ thông báo ngay nếu như có em bé.
Đây không phải là lần đầu tiên Xoài Non bị cho rằng là có thai. Đã không ít lần cô nàng bị vướng vào tin đồn này khi đăng ảnh mặc quần áo rộng thùng thình hoặc đi bệnh viện. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nàng hotgirl thẳng thắn lên tiếng đáp trả.