Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam”

Nhịp sống trẻ 12/09/2022 10:42

Xoài Non chắc hẳn là cái tên quen thuộc đối với cộng đồng mạng. Mới đây, cô nàng chia sẻ việc bị một bộ phận netizen mỉa mai “không biết đẻ con” khiến cô vô cùng đau lòng.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, là một trong những KOL nổi tiếng thuộc thế hệ Gen Z. Cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt lai Tây cùng phong cách thời trang thời thượng, sành điệu. Xoài Non từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với đám cưới tiền tỷ cùng Xemesis – streamer giàu nhất Việt Nam. 

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 1
Xoài Non gây ấn tượng với người đối diện nhờ vẻ đẹp lai Tây cùng thần thái sang chảnh, cuốn hút.

Kết hôn vào năm 2020, đám cưới của streamer nổi đình đám gây sự chú ý mạnh mẽ đến cộng đồng mạng lúc bấy giờ. Buổi lễ quy tụ nhiều người nổi tiếng cùng với sự sang chảnh trong đám cưới khi cô dâu Xoài Non diện váy cưới trị giá 28 tỷ đồng đã thu trọn sự quan tâm của công chúng.

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 2
Đám cưới đình đám với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Xoài Non đã chia sẻ dòng trạng thái, cụ thể bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ": “Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả”. Theo đó, khi đọc được comment ác ý nàng hot girl đã cảm thấy rất buồn.

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 3
Nhiều bình luận chỉ trích với lời lẽ cay nghiệt.

Dưới bài chia sẻ, cô nàng nhận lại được nhiều lời động viên tích cực, an ủi Xoài Non, đồng thời còn chỉ trích những tài khoản kia có lời lẽ nặng nề, khẩu nghiệp với cô. Đáp lại sự yêu thương của người hâm mộ, cô gửi lời cảm ơn và cho biết nhờ có mọi người an ủi nên hiện cô đã cảm thấy vui hơn.

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 4
Tuy tổn thương với những bình luận ác ý nhưng hiện tại cô đã thấy an ủi nhờ sự quan tâm của mọi người.

Cách đây chưa lâu, xuất hiện tin đồn Xoài Non có em bé. Tuy nhiên, bà xã Xemesis sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết: "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe".

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 5

Bên cạnh đó, ngoài việc bị chỉ trích rằng “không biết đẻ”, Xoài Non còn nhiều lần bị mỉa mai “ăn bám nhà chồng”. Nhiều bình luận ác ý cho rằng cô nàng cặp kè đại gia để được hưởng sung sướng, giàu có của gia đình chồng. Nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình, Xoài Non đã chứng minh giá trị bản thân thông qua sự độc lập và thành công trong công việc. Trước những lời lẽ mang tính sát thương, Xoài Non khẳng định dù lấy chồng giàu, gia đình chồng tâm lý, yêu thương nhưng cô luôn độc lập về tài chính: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang".

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 6
Xoài Non chia sẻ về vấn đề khi bị gọi là "ăn bám nhà chồng".

Đặc biệt, trong một video được đăng tải vào 4/2021, Xoài Non từng chia sẻ nếu cô đẻ con trai thì được tặng một khách sạn, đẻ con gái thì được tặng một căn nhà từ mẹ chồng. Nhiều netizen cảm thấy ngạc nhiên về độ chịu chi đồng thời nhiều người bày tỏ được mẹ chồng trao giải thưởng “siêu to khổng lồ” như thế này thì mau đẻ sớm đi thôi.

Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam” - Ảnh 7
Chia sẻ của Xoài Non về "phần thưởng" của mẹ chồng gây sự trầm trồ đối với cộng đồng mạng.
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