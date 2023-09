Xoài Non bị mỉa mai “không biết đẻ con” cho chồng thiếu gia là streamer “giàu nhất Việt Nam”

Kết hôn vào năm 2020, đám cưới của streamer nổi đình đám gây sự chú ý mạnh mẽ đến cộng đồng mạng lúc bấy giờ. Buổi lễ quy tụ nhiều người nổi tiếng cùng với sự sang chảnh trong đám cưới khi cô dâu Xoài Non diện váy cưới trị giá 28 tỷ đồng đã thu trọn sự quan tâm của công chúng.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, là một trong những KOL nổi tiếng thuộc thế hệ Gen Z. Cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt lai Tây cùng phong cách thời trang thời thượng, sành điệu. Xoài Non từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với đám cưới tiền tỷ cùng Xemesis – streamer giàu nhất Việt Nam.

Đám cưới đình đám với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Xoài Non đã chia sẻ dòng trạng thái, cụ thể bà xã Xemesis bày tỏ không vui khi bị mỉa mai "không biết đẻ": “Mấy hôm nay hay đọc được mấy quả bình luận bảo em là loại không biết đẻ. Nghe mà tổn thương trái tim, đau lòng hơn toàn mấy bác con trai có vợ con đuề huề rồi vô sỉ vả”. Theo đó, khi đọc được comment ác ý nàng hot girl đã cảm thấy rất buồn.

Nhiều bình luận chỉ trích với lời lẽ cay nghiệt.

Dưới bài chia sẻ, cô nàng nhận lại được nhiều lời động viên tích cực, an ủi Xoài Non, đồng thời còn chỉ trích những tài khoản kia có lời lẽ nặng nề, khẩu nghiệp với cô. Đáp lại sự yêu thương của người hâm mộ, cô gửi lời cảm ơn và cho biết nhờ có mọi người an ủi nên hiện cô đã cảm thấy vui hơn.