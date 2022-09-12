Điểm lại những lần hot girl Xoài Non vướng tin đồn mang thai .

Bài đăng mới nhất của Xoài Non trên MXH mới đây đã đặt dấu chấm hết cho những nghi vấn về tin đồn cô nàng đang mang thai.

Đối với nhiều bạn trẻ cái tên Xoài Non có lẽ không còn quá xa lạ, vốn nổi tiếng từ khi còn khá trẻ nhờ vào nhan sắc xinh đẹp trời ban của mình. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thật sự được biết đến rộng rãi hơn khi chính thức trở thành vợ của một trong những streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis. Xemesis và Xoài Non - Ảnh: Internet Mới đây hot girl Xoài Non hào hứng chia sẻ hình ảnh mới trên Facebook cá nhân. Khoảnh khắc ghi lại, bà xã Xemesis diện bikini trắng thả dáng trên bãi biển.

Bài đăng gây sự chú ý người hâm mộ của Xoài Non trên MXH - Ảnh: Internet Dưới bài viết cư dân mạng trầm trồ, dành lời khen cho nhan sắc "đẹp không cần chỉnh" của Xoài Non. Dẫu vậy một số bộ phận netizen cho rằng body của cô nàng có phần đầy đặn hơn trước khá nhiều và điều này không khỏi khiến khán giả đặt ra nghi vấn phải chăng cô nàng đang mang thai. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó người đẹp sinh năm 2002 đã nhanh chóng thanh minh và cho biết khoản thời gian qua do ăn uống không điều độ nên cơ thể mới có chút phát tướng như vậy. Nhan sắc xinh đẹp của Xoài Non - Ảnh: Internet Đây không phải lần đầu Xoài Non bị đồn có bầu. Tuy nhiên, đó lại là lần đầu tiên cô lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, Xoài Non bị soi vòng hai lùm lùm trong chiếc váy rộng khi đi làm tóc.Ngoài ra cư dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như hot girl Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt khá giống với hình ảnh một mẹ bầu thông thường.

Một số hình ảnh được fan nghi ngờ cô nàng đang mang thai cách đây khá lâu - Ảnh: Internet Một lần khác, chỉ vì check in ở hàng sữa dành cho mẹ và bé mà cô cũng bị đồn có em bé nhưng sau cùng thì rõ ràng không có cái thai nào cả ở thời điểm hiện tại bởi đó chỉ là phong cách mặc đồ có phần thoải mái ở nhà của bà xã Xemesis. Kết hôn ở độ tuổi còn trẻ nhưng Xoài Non tỏ ra rất chín chắn. Nàng hot girl được bố mẹ chồng yêu thương và quan tâm hết mực.Trong một vlog chia sẻ hồi tháng 4/2021, Xoài Non từng tiết lộ nếu vợ chồng cô sinh con trai sẽ được bố mẹ chồng thưởng nóng một khách sạn, còn con gái sẽ là một căn nhà.

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