Nhan sắc khiến netizen ngỡ ngàng của dàn hot girl 2k khi bỏ đi filter, liệu có xinh xuất sắc như trên hình?

Ngọc Minh hay con được biết với biệt danh là hot girl Ming Ming hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nàng không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những clip đáng yêu của mình mà người hâm mộ cũng rất ngỡ ngàng trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô đăng tải trên trang mạng cá nhân của mình.



Nhan sắc của cô nàng khi có filter - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây hot girl này đã khiến các fan tỏ ra đôi chút hụt hẫng khi bỏ đi lớp filter hàng ngày nhiều người không còn nhận ra nhan sắc xinh đẹp của cô như trên ảnh mà chỉ nằm ở mức khá.