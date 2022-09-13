Midu 'gây sốc' khi lấy cột mốc 39 kg làm động lực giảm cân, dân tình lo lắng cho sức khỏe 'đáng báo động'

Nổi tiếng là mỹ nhân có nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, Midu còn được biết đến với thân hình quyến rũ dù chỉ sở hữu chiều cao chỉ 1,6m. Song, cô nàng lại khiến dân tình không khỏi xót xa khi liên tục chia sẻ những hình ảnh mới khoe vóc dáng gầy gò.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí, cho đến thời điểm hiện tại Midu đã tạm thời gác lại sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho công việc kinh doanh. Đặc biệt, Midu được xem là mỹ nhân giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng nhất nhì làng giải trí Việt. Nữ diễn viên thường duy trì chỉ số vòng hai ở mốc 56 - 57 cm. Mới đây trên trang cá nhân, Midu vô cùng hào hứng khi khoe video tập luyện tại phòng tập. Thậm chí cô nàng còn đưa ra cột mốc 39 kg làm động lực giảm cân khiến nhiều khán giả.

Midu gần đây thử sức với bộ môn pilates. Đây là phương pháp tập luyện giúp tăng cường sự rắn chắc cho cơ thể, cải thiện sự linh hoạt, độ dẻ dai và ổn định cột sống. Từ lâu, pilates được xem là bộ môn giúp nhiều sao Hàn giữ vóc dáng. Từ khi thử tập pilates, Midu thích thú và tập chăm chỉ hàng tuần, bên cạnh các môn thể thao cô vẫn theo đuổi trước đó như gym, boxing. Người đẹp cho biết mục tiêu của cô khi tập pilates ngoài việc cải thiện sức bền còn để giảm cân. Midu mong muốn sẽ đạt cân nặng 39 kg để thân hình thêm mảnh dẻ. Hiện cô nặng khoảng hơn 40 kg với số đo ba vòng 81-54-89 cm. '40 kg với một số quan điểm có thể là quá ốm, nhưng với tôi chính là sự nỗ lực để hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, không mỡ thừa', Midu nói.

Ngay sau khi chia sẻ mục tiêu số cân nặng, cư dân mạng và bạn bè thân thiết đều không khỏi lo lắng cho người đẹp, một số người còn khuyên Midu không nên giảm cân quá đà dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Trước sự quan tâm của mọi người, Midu vui vẻ trấn an: "Mọi người yên tâm. 39kg khó lắm không xuống nổi đâu đừng lo lắng, để mục tiêu cho có động lực tập thôi". Cách đây không lâu cô nàng từng chia sẻ quan điểm về cuộc sống hiện tại: "Có người bảo cuộc sống nhàm chán, mình lại thấy cuộc sống thú vị, vì đâu ai biết ngày mai của mình sẽ như thế nào, nên chúng ta chỉ có cách sống tốt và tận hưởng mọi khoảnh khắc hiện tại". Ngoài nhan sắc kiều diễm, cô nàng còn khiến không ít người hâm mộ bởi tiềm lực kinh tế vững vàng ở tuổi 34.

Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' Có thể nói, Midu là mỹ nhân giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng nhất nhì làng giải trí Việt. Tuy nhiên, bức ảnh gần đây nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô nàng.

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