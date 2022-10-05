Nhan sắc qua cam thường gây "choáng" của hotgirl Trang Nemo

Hotgirl Trang Nemo lại gây xôn xao cộng đồng mạng khi "khoe" nhan sắc qua cam thường của mình

Hotgirl Trang Nemo lại một phen khiến dân tình xôn xao khi đăng tải những hình ảnh mặt mộc, không son phấn của mình trên mạng xã hội. Những hình ảnh qua cam thường cho thấy cô nàng vẫn sở hữu nhan sắc đẹp ngời ngời dù không cần phải qua app chỉnh sửa hay lớp trang điểm nào.

Hotgirl Trang Nemo lại một phen khiến dân tình xôn xao khi đăng tải những hình ảnh mặt mộc, không son phấn của mình trên mạng xã hội. Ảnh minh họa

Hotigrl thị phi còn chia sẻ gương mặt cô bị lệch một bên nhưng điều này có vẻ không khiến cô nàng "xuống sắc" chút nào. Những tấm ảnh trên được đăng tải có lẽ là do nàng hotgirl muốn "đáp trả" lại sự cố lần trước.

Theo đó, cách đây không lâu, Trang Nemo xuất hiện trên livestream với khuôn mặt tối và nhiều khuyết điểm khiến netizen ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cô nàng đã lên tiếng đính chính rằng lúc đó do ánh sáng không tốt nên đã ảnh hưởng đến nhan sắc của hotgirl. Còn ngoài đời khi có ánh sáng đầy đủ thì nàng hotmom trông rất xinh đẹp và quyến rũ.

Cách đây không lâu, Trang Nemo xuất hiện trên livestream với khuôn mặt tối và nhiều khuyết điểm khiến netizen ngỡ ngàng. Ảnh minh họa

Khi có ánh sáng đầy đủ thì nàng hotmom trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Ảnh minh họa

Netizen ghen tỵ trước khoảnh khắc thân mật của vợ chồng Trang Nemo Hình ảnh Trang Nemo được chồng cưng chiều được hotgirl chia sẻ trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng "phát sốt"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-qua-cam-thuong-gay-choang-cua-hotgirl-trang-nemo-510030.html